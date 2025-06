Rimini: Spiaggia Libera Tutti, un Mare di Inclusione

A partire dal 16 giugno, Rimini inaugura un’iniziativa innovativa e profondamente inclusiva: “Spiaggia Libera Tutti”. Posizionata strategicamente in prossimità della Ruota Panoramica di piazzale Boscovich, questa nuova area balneare non è semplicemente un luogo di svago, ma un vero e proprio progetto sociale volto a demolire le barriere all’accesso al mare, offrendo un’esperienza equa e dignitosa per tutti i cittadini e visitatori, indipendentemente dalle loro abilità fisiche, sensoriali o cognitive.L’impegno per l’accessibilità si traduce in un’infrastruttura attentamente progettata: ampie passerelle, realizzate con materiali antiscivolo e dotate di corrimano, conducono direttamente alla battigia, garantendo un percorso sicuro e agevole. Quindici gazebo, elevati su pedane per facilitare l’accesso anche con ausili e sedia a rotelle, offrono ombra e un punto di riferimento confortevole. Servizi igienici accessibili e docce calde completano l’offerta, pensata per rispondere a esigenze specifiche. Un numero limitato di sedie da mare appositamente progettate per agevolare l’ingresso in acqua sarà a disposizione.Il progetto “Spiaggia Libera Tutti” è una partnership virtuosa che coinvolge diverse realtà del territorio, guidata dalla cooperativa sociale Onlus Amici di Gigi. Si tratta di un’alleanza che include il Club Nautico di Rimini, la Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica RiminiUp, la Cooperativa sociale Service Web, l’Impresa sociale Inopera, la Cooperativa Bagnini Rimini sud e The Beachl, a testimonianza di un impegno collettivo per l’inclusione. Questa collaborazione multidisciplinare mira a garantire un servizio di alta qualità, supportato da personale formato e costantemente disponibile per fornire assistenza personalizzata.La spiaggia sarà operativa ogni giorno dalle 7:30 alle 19:30, dal 16 giugno all’8 settembre. Per ottimizzare l’utilizzo degli spazi e favorire la fruibilità, è possibile prenotare gazebo e ombrelloni telefonicamente, tramite WhatsApp o online attraverso il sito web spiaggialiberatutti.it. La prenotazione potrà essere effettuata con un anticipo massimo di sette giorni e sarà possibile scegliere anche la durata di mezza giornata. L’iniziativa rappresenta un passo significativo verso un turismo più responsabile e inclusivo, dove il diritto al mare è un diritto universale e accessibile a tutti. Il progetto si pone come modello replicabile in altre località, dimostrando come l’innovazione sociale possa trasformare un luogo di svago in un simbolo di cittadinanza attiva e partecipazione.