Riqualificazione Ambientale in Emilia-Romagna: Bonifiche e Rinascita dei Siti Orfani

L’impegno dell’Emilia-Romagna verso la riqualificazione ambientale assume una forma concreta con una serie di sopralluoghi effettuati dall’Assessora Regionale all’Ambiente, Irene Priolo, nel Ferrarese, focalizzati sui cosiddetti “siti orfani”.

Questi luoghi, testimoni silenziosi di attività industriali dismesse, rappresentano una sfida complessa, non solo per la contaminazione del suolo e delle acque, ma anche per la difficoltà nell’individuazione dei responsabili dell’inquinamento.

I sopralluoghi, condotti nelle aree ex Amga a Ferrara, nel sito Pps Ambiente a Bondeno e nell’area ex maceri a Dosso (Terre del Reno), hanno permesso di monitorare l’avanzamento dei lavori di bonifica, destinati a restituire sicurezza e funzionalità a territori segnati da un passato industriale spesso pesante.

L’area ex Amga, strategicamente posizionata in prossimità delle mura storiche di Ferrara e un tempo fulcro per la produzione di gas, si appresta a trasformarsi in un’oasi verde, un esempio emblematico della vocazione del progetto a riconciliare la memoria industriale con la necessità di spazi pubblici di qualità.

L’iniziativa, finanziata con oltre 27 milioni di euro derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), interviene su un complesso di 17 siti dislocati in tutta la regione.

Questi luoghi, un tempo fulcri di attività produttive come officine, fonderie, fabbriche di vernici e prodotti chimici, ceramiche e persino depositi di ordigni bellici, hanno ereditato un retaggio di contaminazione ambientale che ne ha impedito l’utilizzo per decenni.

La difficoltà nel rintracciare i responsabili di tale inquinamento, spesso legata alla scomparsa delle aziende o alla loro inadempienza, rende l’intervento pubblico non solo necessario, ma anche un atto di giustizia ambientale nei confronti delle comunità locali.

La bonifica non si configura semplicemente come un intervento di risanamento del suolo, ma come un processo di rigenerazione urbana e sociale.

Attraverso la rimozione delle sostanze contaminanti e la messa in sicurezza dei siti, si apre la possibilità di nuove destinazioni d’uso, che spaziano dalla creazione di aree verdi e spazi ricreativi alla riconversione in aree produttive sostenibili.

Questa operazione rappresenta un investimento a lungo termine per il territorio, in grado di generare benefici economici, sociali e ambientali, contribuendo a rafforzare la resilienza delle comunità e a promuovere un modello di sviluppo più equo e sostenibile.

I 15 comuni coinvolti, da Piacenza a San Giovanni in Marignano, testimoniano l’ampiezza e la rilevanza di questa sfida regionale, che si inserisce in un contesto più ampio di riqualificazione ambientale a livello nazionale e internazionale.