Rita Cucchiara Rettore a Modena e Reggio Emilia: un nuovo corso per l’Università.

L’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha inaugurato un capitolo significativo nella sua storia con l’elezione di Rita Cucchiara alla carica di Rettore. La scelta, culminata in un ballottaggio serrato contro il professor Tommaso Fabbri, rappresenta un momento di transizione e di potenziale rinnovamento per l’istituzione. La procedura elettorale, condotta in modalità telematica attraverso la piattaforma U-Vote, ha garantito la partecipazione attiva e inclusiva di tutte le componenti della comunità universitaria: docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e, crucialmente, i rappresentanti studenteschi, a testimonianza di un impegno verso una governance partecipativa.Il risultato elettorale, che ha visto la professoressa Cucchiara prevalere con 565,3 voti ponderati, contro i 547,8 ottenuti dal professor Fabbri, riflette una scelta ponderata e diversificata all’interno del corpo elettorale. I voti ponderati, un sistema che tiene conto del peso specifico delle diverse categorie partecipanti, sottolineano l’importanza di un approccio democratico e inclusivo nel processo decisionale accademico. L’elezione di Rita Cucchiara, figura di spicco nel campo dell’intelligenza artificiale e del riconoscimento delle immagini, apre la strada a nuove prospettive per l’Università. La sua leadership potrebbe orientare l’istituzione verso un focus rinnovato sull’innovazione tecnologica, la ricerca applicata e il potenziamento dei rapporti con il mondo del lavoro, con un’attenzione particolare alle sfide poste dalla trasformazione digitale. Si prevede che la nuova Rettore affronterà temi cruciali come il miglioramento dell’offerta formativa, l’attrazione di talenti internazionali, il rafforzamento della ricerca scientifica e lo sviluppo di iniziative di inclusione sociale e di pari opportunità. La sua visione, unita alla collaborazione delle diverse componenti universitarie, sarà fondamentale per affrontare le complessità del panorama accademico contemporaneo e per proiettare l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia verso un futuro di eccellenza e di progresso sociale. L’attenzione alla sostenibilità, sia ambientale che economica, e la promozione di una cultura universitaria aperta e accogliente, saranno probabilmente al centro del suo mandato.