Ritorna il Palazzetto: Sant’Agata sul Santerno rinasce con lo sport.

La comunità di Sant’Agata sul Santerno ha ritrovato un punto di riferimento fondamentale per il suo tessuto sociale e per la vitalità dei suoi giovani: il Palazzetto dello Sport “Giorgio Gadoni” ha riaperto le sue porte dopo un percorso complesso e impegnativo, segnato dalla devastazione causata dall’alluvione del maggio 2023.

L’evento, celebrato con una cerimonia inaugurale, non è solo la restituzione di una struttura sportiva, ma simboleggia la resilienza e la capacità di rinascita di un territorio duramente colpito.

L’alluvione, che ha travolto Sant’Agata sul Santerno, ha causato danni incalcolabili, compromettendo la funzionalità di tutti gli edifici pubblici e costringendo la popolazione a una sospensione temporanea dei servizi essenziali.

La ricostruzione del Palazzetto dello Sport, affidata alla competenza tecnica di Sogesid, società di ingegneria ambientale con un solido background in progetti di riqualificazione territoriale, ha rappresentato una priorità assoluta nel piano di ripresa post-emergenza.

L’intervento, finanziato con circa 425.000 euro nell’ambito dell’ordinanza 24 della Struttura Commissariale, ha permesso di non solo riparare i danni strutturali, ma anche di migliorare le dotazioni e la sicurezza della struttura, proiettandola verso standard più moderni e funzionali.

Il sindaco Riccardo Sabadini, insieme all’assessora regionale allo Sport e Turismo Roberta Frisoni, alla consigliera Eleonora Proni, al subcommissario Gianluca Loffredo e al presidente di Sogesid Roberto Mantovanelli, ha sottolineato l’importanza di questa riapertura per la comunità, evidenziando come lo sport sia un veicolo fondamentale per la crescita sociale, l’educazione e la promozione di stili di vita sani tra i giovani.

L’impegno futuro, come annunciato dal sindaco, prevede l’apertura di un bando pubblico per la gestione del Palazzetto, al fine di garantire la sostenibilità e l’utilizzo ottimale della struttura nel tempo.

L’inaugurazione si è conclusa con un torneo quadrangolare di minibasket, un gesto simbolico che ha celebrato il ritorno alla normalità e la ritrovata possibilità per i bambini e i ragazzi di Sant’Agata sul Santerno di esprimere la propria energia e passione attraverso lo sport, un elemento cruciale per la ricostruzione del tessuto sociale e per il futuro della comunità.

Questo evento rappresenta un tassello importante nel percorso di rinascita di un territorio che ha dimostrato una straordinaria forza d’animo e una grande capacità di resilienza.