Rocky Horror a Bologna: Ritorno Cult in 4K per il 50° Anniversario

A Bologna, il 27 ottobre segna un evento significativo per il panorama cinematografico italiano: il ritorno sul grande schermo di *The Rocky Horror Picture Show*, pietra miliare del cinema cult, celebra il suo cinquantesimo anniversario con un restauro impeccabile in 4K, grazie all’impegno del prestigioso progetto *Il Cinema Ritrovato*, ospitato dalla Cineteca di Bologna.

Un’iniziativa che va ben oltre una semplice riproposizione: si tratta di una riscoperta, un’occasione per le nuove generazioni e per chi ha già amato il film, di rivivere un’esperienza unica e irripetibile.

La distribuzione capillare, che vedrà il film proiettato in oltre duecento sale cinematografiche in tutta la nazione, testimonia un’inattesa e vibrante risonanza.

Un numero di proiezioni notevolmente superiore rispetto alla media, indice di una passione inesauribile e di un’inaspettata vitalità.

*The Rocky Horror Picture Show*, diretto da Jim Sharman e frutto della collaborazione creativa con Richard O’Brien, è molto più di un semplice film.

È un’icona culturale che ha saputo incarnare e anticipare i fermenti sociali e sessuali degli anni ’70, mantenendo intatta la sua capacità di provocare e stimolare il pubblico.

L’opera, ambientata in un’Inghilterra alternativa, narra l’incontro tra una coppia di giovani americani, Brad e Janet, simbolo di una moralità rigida e conformista, e il bizzarro Dr.

Frank-N-Furter, interpretato magistralmente da Tim Curry, un aristocratico transessuale che incarna la libertà, l’eccentricità e la trasgressione.

Attraverso questo incontro destabilizzante, i protagonisti si confrontano con i propri desideri inespressi e le convenzioni sociali, intraprendendo un percorso di scoperta interiore e liberazione personale.

Il film, con la sua estetica audace, la colonna sonora memorabile e le sue performance teatrali, ha contribuito a ridefinire i confini del cinema, sfidando le norme estetiche e narrative dell’epoca.

La riscoperta del film, grazie al restauro 4K, non solo ne esalta la bellezza visiva, ma ne sottolinea anche la rilevanza continua nel contesto attuale.

Come sottolinea Andrea Peraro, responsabile della distribuzione della Cineteca di Bologna, il successo inatteso di questa riproiezione dimostra che il messaggio di liberazione e accettazione di sé veicolato dal film risuona ancora profondamente nel cuore delle nuove generazioni, confermando la sua innegabile capacità di trascendere le barriere del tempo e di rimanere un’opera imprescindibile per comprendere l’evoluzione della società contemporanea.

La concomitanza con la settimana di Halloween intensifica ulteriormente l’evento, promettendo proiezioni memorabili e un’immersione totale nell’atmosfera surreale e liberatoria del film.