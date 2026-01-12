San Polo d’Enza: Vent’anni di abusi svelati dall’intervento del figlio

La quiete apparente di San Polo d’Enza, nel reggiano, è stata squarciata da un episodio di drammatica violenza domestica, che ha portato all’arresto di un uomo di 56 anni accusato di tentata violenza sessuale, lesioni personali e, soprattutto, un ventennio di maltrattamenti in famiglia.

L’intervento cruciale di un figlio, ventenne, ha interrotto un ciclo di abusi che sembrava inestricabile.

La sequenza degli eventi, ricostruita dalle forze dell’ordine, dipinge un quadro allarmante.

La sera dell’arresto, l’uomo avrebbe tentato di costringere la moglie, 46 anni, ad un rapporto non consenziente, compiendo gesti di estrema gravità.

La donna, nel tentativo di sottrarsi alle aggressioni, è stata gettata a terra e, in un gesto volto a impedirle di chiedere aiuto, le è stata ostruita la bocca.

La violenza fisica si è protratta con un tentativo di strangolamento, evidenziato dai segni emersi sul collo della vittima, chiari indicatori di una aggressione premeditata e brutale.

La reazione del figlio, un giovane testimone riluttante di una realtà angosciante, si è rivelata determinante.

Intervenendo per proteggere la madre, ha ingaggiato una colluttazione con il padre, acquistando il tempo necessario per allertare i Carabinieri.

L’uomo, nel tentativo di eludere l’arresto, si è poi rifugiato presso il pronto soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, presumibilmente per curare le ferite riportate durante la colluttazione con il figlio.

L’ironia della situazione – un aggressore che cerca cure mediche nello stesso luogo dove la vittima ha ricevuto soccorso – non fa che amplificare la gravità della vicenda.

Le indagini hanno permesso di ricostruire un quadro di soprusi che si sono protratti per vent’anni, non solo con violenza fisica, ma anche con una sistematica manipolazione psicologica, una vera e propria erosione della dignità e dell’autostima della donna.

Questo lungo periodo di abusi, caratterizzato da una dinamica di potere squilibrata, rende l’episodio particolarmente allarmante e solleva interrogativi sulla possibilità di aver interrotto un ciclo di violenza radicato nel tempo.

L’arresto rappresenta un passo importante, ma la strada verso la giustizia e il recupero psicologico della vittima è ancora lunga e complessa.