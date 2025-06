Sassuolo, ordinanza di custodia per tentato omicidio: escalation di violenza.

Un’ombra di violenza si è abbattuta su Sassuolo, culminando in una drammatica escalation di accuse nei confronti di un cittadino dominicano di 41 anni, già detenuto per sequestro di persona. La vicenda, iniziata a maggio, si è ora arricchita di un capitolo inquietante: l’indagine, approfondita dalla Procura, ha portato all’emissione di un ordine di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio, in aggiunta alla precedente accusa.L’arresto era avvenuto nel maggio scorso, in seguito a un episodio di brutale aggressione e sequestro che aveva visto la vittima, ex compagna dell’uomo, tenuta prigioniera per due giorni all’interno di un laboratorio artigianale. Durante quel periodo di detenzione forzata, l’uomo l’aveva minacciata con un’arma da taglio, infliggendo lesioni che avevano richiesto venti giorni di prognosi, testimonianza tangibile della ferocia dell’evento.La gravità della situazione è emersa da una complessa ricostruzione degli eventi, basata principalmente sulle dichiarazioni dettagliate della donna e corroborata da prove materiali raccolte dagli investigatori dei Carabinieri. Questi ultimi, durante una meticolosa perquisizione, hanno rinvenuto nel possesso dell’indagato un coltello a lama estraibile e, cosa ancora più allarmante, fascette di plastica utilizzate per creare un cappio, presumibilmente destinato a stringere il collo della vittima. La scoperta di tali oggetti, uniti alla narrazione della donna, ha fornito elementi concreti e circostanziati che hanno portato a modificare l’ambito delle accuse.L’evoluzione del caso sottolinea come una situazione di violenza domestica, apparentemente contenuta, possa sfociare in intenzioni criminali di portata ben più grave. La custodia cautelare notificata all’indagato, attualmente detenuto, rappresenta un tentativo di garantire la sicurezza della vittima e di impedire che l’uomo possa reiterare comportamenti pericolosi, mentre il procedimento legale si sviluppa per accertare la sua responsabilità penale. L’episodio solleva, inoltre, interrogativi cruciali sulla complessità delle dinamiche di violenza di genere e sulla necessità di interventi tempestivi e mirati per prevenire e contrastare tali fenomeni.