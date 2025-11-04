Sciopero della fame in carcere: Kuznietsov, l’ex militare ucraino, protesta

La vicenda di Serhii Kuznietsov, l’ex militare ucraino di 49 anni inghiottito dalla complessa rete di accuse legate al sabotaggio dei gasdotti Nord Stream, si fa ancora più drammatica con l’annuncio dello sciopero della fame intrapreso dal detenuto.

L’avvocato Nicola Canestrini, suo difensore, ha formalmente segnalato la protesta alle autorità italiane, sollevando interrogativi di profonda rilevanza giuridica e umanitaria.

La posizione di Kuznietsov, arrestato in provincia di Rimini su mandato europeo emesso dalle autorità tedesche nell’agosto del 2023, si è consolidata in un intricato percorso giudiziario.

Dopo una prima valutazione da parte della Corte di Appello di Bologna, successivamente rimessa in discussione dalla Cassazione, la stessa Corte ha confermato l’obbligo di estradizione del detenuto verso la Germania, dove dovrà rispondere delle accuse di sabotaggio.

La decisione di Kuznietsov di interrompere l’assunzione di cibo non è un atto isolato, ma un grido di disperazione che riflette una serie di preoccupazioni relative alle condizioni di detenzione e alla violazione dei diritti fondamentali.

Il detenuto, recluso in un regime carcerario di massima sicurezza, lamenta una sistemica negligenza nella cura della sua salute, con una dieta incompatibile con le sue specifiche esigenze mediche, che ha determinato un progressivo e inaccettabile deterioramento delle sue condizioni fisiche.

L’avvocato Canestrini, nel denunciare la situazione, sottolinea come lo sciopero della fame di un detenuto rappresenti un campanello d’allarme non solo per la sua persona, ma per l’intero sistema penitenziario.

Un gesto estremo come questo è il sintomo di un fallimento, di una incapacità di garantire, all’interno delle mura carcerarie, un trattamento dignitoso e conforme ai principi costituzionali che fondano la nostra democrazia.

Oltre alla questione alimentare, Kuznietsov lamenta disuguaglianze nel trattamento delle visite familiari e un accesso limitato alle informazioni essenziali, violazioni che ledono il suo diritto a una detenzione rispettosa della sua dignità umana.

Il legale ha annunciato l’intenzione di presentare un ulteriore ricorso alla Suprema Corte, auspicando una rivalutazione della questione in termini di rispetto dei diritti fondamentali del detenuto e di garanzia di un processo equo e trasparente.

L’appello è rivolto con urgenza alla Direzione del carcere e al Ministero della Giustizia, affinché intervengano tempestivamente per assicurare condizioni di detenzione che siano pienamente conformi ai dettami della Costituzione italiana e alle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

La vicenda Kuznietsov non è solo una questione giuridica, ma un banco di prova per la nostra capacità di incarnare i valori di giustizia e umanità che devono ispirare il nostro ordinamento.