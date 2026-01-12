Scuola, commissariamento e polemiche: il Governo frena le Regioni

Il Governo, nell’ottica di implementare gli obiettivi delineati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha disposto un intervento commissariale nelle regioni Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Sardegna.

La misura, formalizzata attraverso una delibera del Consiglio dei Ministri, mira a sollecitare l’approvazione dei piani di dimensionamento scolastico, considerati cruciali per ottimizzare l’organizzazione della rete scolastica nazionale e allinearla alle mutate esigenze demografiche e sociali.

È fondamentale precisare che il processo di dimensionamento non implica la soppressione di istituzioni scolastiche, ma una riorganizzazione amministrativa volta a garantire una più efficace distribuzione delle risorse e una gestione più efficiente del sistema educativo.

L’iniziativa ha suscitato immediate reazioni contrastanti.

La Regione Emilia-Romagna, in particolare, ha espresso forte dissenso, attraverso le dichiarazioni del Presidente Michele De Pascale e dell’Assessora all’Istruzione Isabella Conti.

Questi contestano la validità dei parametri imposti dal Ministero, sostenendo che la regione possiede già una rete scolastica significativamente più efficiente rispetto alla media nazionale.

L’imposizione di ulteriori tagli, specificamente la riduzione di 17 autonomie scolastiche, viene percepita come una misura incongrua e penalizzante.

La critica si concentra sull’interpretazione dei dati: mentre il Governo sembra applicare parametri rigidi e uniformi, la Regione Emilia-Romagna evidenzia un indice di studenti per istituto scolastico (994) superiore all’obiettivo nazionale (938).

Questa realtà, secondo i rappresentanti regionali, suggerirebbe non una necessità di razionalizzazione, ma un’esigenza di incremento del numero di dirigenti scolastici, per meglio rispondere alle esigenze del territorio.

La Regione ha reiteratamente manifestato la volontà di un dialogo costruttivo e trasparente con il Governo, invocando il ritiro delle misure restrittive, l’applicazione coerente dei criteri di efficienza stabiliti a livello nazionale e, soprattutto, un confronto istituzionale improntato al reciproco rispetto.

Il fulcro della questione non è una mera disputa amministrativa, bensì una questione di principio.

La difesa della scuola pubblica, sottolineano De Pascale e Conti, rappresenta una scelta etica e imprescindibile, un investimento nel futuro del Paese, garanzia di uguaglianza di opportunità e pilastro della coesione sociale.

Rafforzare la scuola pubblica significa preservare un tessuto connettivo fondamentale per la crescita civile e culturale della nazione, un baluardo contro le disuguaglianze e un motore di progresso inclusivo.

La sfida attuale richiede una visione olistica e strategica, che superi la mera logica della contabilità e abbracci il valore intrinseco dell’istruzione come diritto fondamentale e investimento nel capitale umano.