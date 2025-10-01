Sequestro a Parma: ombre sull’autenticità delle opere di Dalí

L’inattesa perizia di esperti della Fondazione Dalí di Barcellona ha sollevato ombre significative sull’autenticità di alcune opere esposte nella mostra “Dalí, tra arte e mito” a Parma, conducendo a un provvedimento di sequestro preventivo a Palazzo Tarasconi.

L’intervento, coordinato dal Comandante Diego Polio, responsabile del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Roma, testimonia la crescente attenzione e l’impegno delle autorità nella salvaguardia del patrimonio artistico, soprattutto quando si tratta di figure iconiche come Salvador Dalí.

Il sequestro, eseguito in seguito a un decreto emesso dalla Procura di Roma e convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari del tribunale capitolino, mira a garantire l’esecuzione di analisi scientifiche approfondite.

Queste indagini avranno lo scopo cruciale di accertare con certezza se le opere in questione siano autentici capolavori dell’artista catalano o se, invece, presentino elementi che ne mettano in dubbio la paternità.

L’operazione non si limita a Parma, ma si estende a un precedente allestimento di una mostra dedicata a Dalí a Roma, presso il Museo della Fanteria, tra gennaio e luglio 2025.

L’agenzia organizzatrice di tale evento è ora al centro dell’indagine.

Questo caso evidenzia un problema complesso: la proliferazione di mostre dedicate a figure artistiche celebri, spesso alimentate da un mercato dell’arte in cerca di sensazioni forti.

Tuttavia, la necessità di garantire la trasparenza e la correttezza nell’attribuzione delle opere diventa imprescindibile.

La Fondazione Dalí, detentrice dell’autorità ufficiale per la gestione e la tutela dell’opera dell’artista, svolge un ruolo essenziale in questo processo, offrendo la propria competenza e il proprio supporto alle autorità giudiziarie.

Il provvedimento di sequestro, lungi dall’essere una semplice formalità, rappresenta un monito per tutti gli operatori del settore espositivo, sottolineando l’importanza di una rigorosa verifica delle opere presentate al pubblico.

L’accertamento dell’autenticità non è solo una questione di conformità a standard accademici, ma un imperativo etico nei confronti del pubblico e dell’eredità artistica di Salvador Dalí.

Il futuro della mostra di Parma, e la reputazione dell’agenzia coinvolta, dipendono ora dalle conclusioni delle perizie scientifiche in corso.