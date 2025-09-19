Settimana Fer-menti: Arte, Narrazione e Benessere Mentale a Scandiano

Settimana Fer-menti: un Viaggio Narrativo e Terapeutico per la Salute Mentale a ScandianoScandiano, nel cuore della provincia di Reggio Emilia, si appresta ad accogliere la Settimana della Salute Mentale Fer-menti, un ciclo di eventi che, dal 23 settembre al 16 ottobre, si propone di esplorare il benessere psichico attraverso l’arte, la narrazione e le nuove frontiere della terapia.

Promossa dal Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Ausl Irccs di Reggio Emilia, questa iniziativa ambiziosa si estende all’intera provincia, offrendo un’opportunità unica di riflessione e dialogo aperto.

La Settimana Fer-menti non si limita a un mero elenco di attività; si configura come un percorso immersivo, capace di toccare corde emotive profonde attraverso linguaggi diversi e accessibili a tutte le età.

L’approccio multidisciplinare è la chiave di volta di questa rassegna, che integra la tradizione popolare, l’arte contemporanea e le innovazioni terapeutiche.

Il viaggio inaugurale, il 23 settembre, sarà segnato dalla presentazione di un libro illustrato inedito: un’interpretazione originale dell’Inferno dantesco, frutto di una sinergia creativa tra l’atelier del Centro Diurno e l’atelier per alunni con disabilità dell’Istituto Tecnico Superiore Gobetti.

Questa collaborazione, ricca di significato, simboleggia la capacità di affrontare le profondità dell’animo umano, anche attraverso l’espressione artistica di chi vive esperienze di fragilità.

Il 29 settembre, una serata di letture intitolata “Fermenti: Come un seme che dà fiore o polvere che vola ad un respiro” offrirà un momento di contemplazione e ispirazione.

La poetica di Faustino Stigliani, esaltata dalle musiche evocative di Claudio Ughetti e dalla curatela testuale di Maurizio Casini, intende risvegliare la resilienza e la speranza, elementi fondamentali per il benessere psicologico.

Per i più piccoli, il 30 settembre, un classico intramontabile, “Cappuccetto Rosso”, si trasformerà in un magico spettacolo di marionette a cura degli atelier del Centro diurno Villa Valentini.

Questa reinterpretazione ludica di una fiaba amata da tutti mira a sensibilizzare i bambini all’importanza della fiducia, della prudenza e della comunicazione efficace, temi universali che toccano anche la sfera emotiva.

Il culmine della Settimana Fer-menti sarà rappresentato dall’incontro del 16 ottobre, “Dal gioco d’azzardo patologico al (videogioco) che cura.

L’approccio della Video Game Therapy”.

Questo evento, con la partecipazione dello psicologo Francesco Bocci e della psicologa Anna Maria Gibin dell’Irccs, aprirà una finestra sulle nuove frontiere della terapia, esplorando il potenziale dei videogiochi come strumento di riabilitazione e di supporto al benessere mentale.

Un’analisi approfondita delle dinamiche compulsive legate al gioco d’azzardo verrà affiancata all’esplorazione di come i videogiochi, opportunamente veicolati e personalizzati, possano fornire strumenti di coping, migliorare le funzioni cognitive e promuovere l’engagement terapeutico.

Tutti gli appuntamenti, gratuiti e aperti a tutti, offrono un’occasione preziosa per riflettere sulla salute mentale, abbattere gli stereotipi e promuovere una cultura del benessere psicologico.

La Settimana Fer-menti si configura dunque non solo come una rassegna di eventi, ma come un vero e proprio invito a coltivare la resilienza, l’empatia e la speranza, elementi essenziali per una vita piena e significativa.