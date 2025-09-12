Speranza per i bimbi: la ricerca sul microbiota salva undici vite.

Un raggio di speranza illumina il panorama della lotta contro i tumori pediatrici: grazie alla ricerca pionieristica sul microbiota intestinale, l’associazione Ageop Ricerca Odv, in collaborazione con l’IRCCS Sant’Orsola di Bologna, ha contribuito a salvare la vita a undici bambini nell’ultimo anno.

Un risultato tangibile, una medaglia d’onore per tutti coloro che hanno creduto e sostenuto questo percorso innovativo.

Francesca Testoni, Direttore Generale di Ageop, ha ufficialmente lanciato la seconda edizione della campagna di sensibilizzazione “Sono cavoli miei” durante una conferenza stampa che ha visto la partecipazione di figure chiave come la Direttrice Generale dell’IRCCS, Chiara Gibertoni, e l’Assessore alle Politiche per la Salute dell’Emilia-Romagna, Massimo Fabi.

L’iniziativa si inserisce nel contesto del “Settembre d’Oro”, un mese dedicato a incrementare la consapevolezza sui tumori infantili a livello globale.

Il fulcro della raccolta fondi è rivolto alla ricerca clinica sul microbiota intestinale, un campo che Ageop ha sostenuto fin dal 2014 con un investimento annuale di circa 90.000 euro.

Questa ricerca non si limita alla mera cura, ma mira a una comprensione profonda dei meccanismi coinvolti nelle patologie oncologiche pediatriche, aprendo la strada a strategie preventive e terapeutiche di nuova generazione.

“La salute dei nostri bambini è una responsabilità condivisa,” sottolinea Testoni, riprendendo il motto “Sono cavoli miei” per esprimere l’urgenza di un impegno collettivo.

La ricerca sul microbiota, in particolare, promette di rivoluzionare l’approccio alle malattie complesse, non solo oncologiche, ma anche altre patologie che affliggono l’infanzia.

Un esempio concreto di questo impegno è rappresentato dal trapianto di microbiota effettuato su un bambino di tre anni e otto mesi per affrontare una complicanza post-trapianto di midollo osseo.

A dicembre 2023, l’unità di oncoematologia pediatrica del Policlinico ha eseguito venti procedure su undici bambini, con risultati altamente incoraggianti.

L’expertise acquisita ha permesso di estendere l’assistenza anche a pazienti provenienti da Genova e Pavia, dimostrando la crescente rilevanza dell’unità come centro di riferimento nazionale.

Il Dott. Riccardo Masetti, Oncoematologo Pediatra, evidenzia come la lungimiranza di Ageop e le competenze dell’IRCCS abbiano creato un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale nel campo del trapianto di microbiota per pazienti pediatrici con tumori.

Questa leadership richiede un impegno continuo e investimenti mirati per mantenere e ampliare le capacità di ricerca e trattamento.

Per contribuire a questa missione, la campagna “Sono cavoli miei” offre diverse opportunità di donazione, dettagliate sul sito web di Ageop.

In particolare, si segnalano un’escursione solidale a Venezia il 20 settembre e una cena di beneficenza in Cantina Bentivoglio a Bologna l’8 ottobre.

L’iniziativa gode del patrocinio di Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana e Comune di Bologna, IRCCS Sant’Orsola e Ascom Confcommercio Bologna, testimoniando il forte sostegno istituzionale a questo progetto di grande valore sociale e scientifico.

Il futuro dei nostri bambini, e la possibilità di sconfiggere malattie terribili, passano anche attraverso la ricerca e la solidarietà.