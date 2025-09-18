Stalking e paura: donna perseguitata, braccialetto elettronico

Il rapporto, conclusosi all’inizio del 2025, ha lasciato in lei, una donna di 50 anni residente nella Bassa Reggiana, una ferita che si è trasformata in una spirale di terrore.

Un uomo di 48 anni, ex compagno, ha intrapreso una campagna sistematica di molestie, configurando un quadro di stalking e maltrattamenti che ha sconvolto la sua quotidianità e compromesso profondamente la sua sicurezza personale.

La persistenza e l’intensità delle comunicazioni, inizialmente percepite come un tentativo di riconciliazione, si sono rapidamente degenerate in un flusso ininterrotto di messaggi insistenti e inquietanti.

Questa invasione digitale, apparentemente banale, è stata solo la prima manifestazione di un comportamento più complesso e premeditato.

L’uomo, spinto da un’ossessione che ha soppresso la logica e il rispetto, non si è limitato a inviare comunicazioni indesiderate, ma ha iniziato a monitorare gli spostamenti della donna, infiltrandosi nella sua rete sociale per carpire informazioni sui suoi luoghi di frequentazione e le sue abitudini.

Il disturbo non si è contenuto nella sfera virtuale.

La sua presenza fisica, inizialmente discreta, è diventata sempre più invasiva, traducendosi in pedinamenti, appostamenti nei pressi della sua abitazione e improvvise irruzioni nei luoghi che essa riteneva sicuri.

La violazione della sua privacy, l’angoscia di sentirsi costantemente osservata, hanno generato in lei un profondo senso di insicurezza e paura.

La donna, esasperata e traumatizzata, ha trovato il coraggio di rivolgersi ai Carabinieri della stazione di Guastalla, denunciando l’uomo e descrivendo dettagliatamente la gravità della situazione.

L’intervento delle forze dell’ordine ha dato inizio a un’indagine meticolosa che ha raccolto prove concrete a sostegno della denuncia, rivelando un quadro di comportamenti persecutori e intimidatori.

La Procura della Repubblica, riconoscendo l’urgenza di tutelare la vittima e prevenire ulteriori episodi di violenza, ha richiesto e ottenuto l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, rafforzata dall’utilizzo di un braccialetto elettronico.

Tale dispositivo, oltre a garantire un monitoraggio costante della distanza tra l’indagato e la vittima, costituisce un deterrente importante per prevenire la reiterazione dei comportamenti persecutori.

L’episodio solleva, con drammatica chiarezza, questioni cruciali relative alla tutela della vittima di stalking, alla prevenzione della violenza di genere e all’importanza di un intervento tempestivo e incisivo delle forze dell’ordine e della magistratura.

La complessità del fenomeno stalking risiede spesso nella difficoltà di interpretare i segnali di allarme e nella necessità di fornire alle vittime strumenti efficaci per proteggere la propria sicurezza e riappropriarsi della propria libertà.

La vicenda evidenzia, inoltre, la necessità di promuovere una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione sul tema, al fine di contrastare le radici culturali e sociali che alimentano tali comportamenti.