Stazioni Sicure: Brescello, la stazione del futuro.

Il progetto “Stazioni Sicure”, un’iniziativa pionieristica promossa da Fer (Ferrovie Emilia-Romagna) con il cruciale supporto della Regione, prende il via da Brescello, nel cuore della provincia di Reggio Emilia, incarnando un approccio innovativo per la riqualificazione e la protezione degli spazi ferroviari regionali.

Questa iniziativa non si limita a un intervento isolato, ma si configura come il primo tassello di una strategia più ampia, destinata ad essere estesa progressivamente a tutte le stazioni della rete regionale, un vero e proprio investimento nel benessere e nella sicurezza dei viaggiatori.

Il fulcro di questa trasformazione è la sala d’attesa di Brescello, oggetto di una profonda riprogettazione volta a coniugare tecnologia all’avanguardia e comfort per l’utenza.

L’accesso alla sala è ora regolamentato da un sistema di controllo tramite riconoscimento digitale del titolo di viaggio, una soluzione che mira a limitare l’ingresso a chi è legittimamente in possesso di un biglietto o abbonamento.

Questo sistema, integrato con un avanzato circuito di videosorveglianza, sia interno che esterno, crea una barriera protettiva e fornisce un deterrente efficace contro comportamenti inappropriati.

Un elemento distintivo è il pulsante di emergenza, direttamente collegato alla centralina operativa di Fer a Bologna Centrale, dove un team specializzato monitora costantemente le immagini provenienti dalle telecamere dislocate lungo la rete.

Questo collegamento diretto garantisce una risposta rapida e mirata in caso di necessità, facilitando la trasmissione di informazioni rilevanti alle forze dell’ordine.

L’Assessora regionale ai trasporti, Irene Priolo, sottolinea come questo progetto rappresenti una risposta concreta alla crescente necessità di rafforzare la sicurezza e migliorare la qualità percepita degli spazi ferroviari.

Va oltre la semplice installazione di strumenti tecnologici; implica un impegno a creare ambienti accoglienti e funzionali.

La sicurezza, infatti, non si esaurisce in misure puramente tecnologiche, ma si nutre di una combinazione di fattori quali l’illuminazione adeguata, servizi efficienti e una connettività affidabile.

La rinnovata sala d’attesa di Brescello testimonia questo approccio olistico.

L’arredo è stato completamente rinnovato, con l’introduzione di confortevoli poltroncine, mensole per oggetti personali, prese elettriche per la ricarica di dispositivi mobili, climatizzazione per un ambiente sempre piacevole, illuminazione a LED a basso consumo e accesso gratuito alla rete Wi-Fi.

Un monitor di servizio fornisce informazioni aggiornate su orari e eventuali ritardi dei treni.

Il Sindaco di Brescello, Carlo Fiumicino, esprime grande soddisfazione per questo intervento, auspicandone un impatto positivo sulla comunità.

L’intervento arriva in risposta a episodi di vandalismo che hanno precedentemente afflitto la stazione, e offre anche una preziosa opportunità di valorizzazione turistica, legata alla celebre rievocazione cinematografica di Don Camillo e Peppone, la quale ha reso la stazione un iconico sfondo per quelle storie.

L’investimento nel miglioramento della stazione rappresenta dunque un segnale di speranza e un contributo significativo al rilancio dell’immagine e della vitalità del territorio.