Tangenziale delle Biciclette: Bologna celebra il milionesimo ciclista

Un flusso inarrestabile di due ruote ha appena segnato un’importante tappa nella storia della mobilità bolognese: la Tangenziale delle Biciclette, punto nevralgico per ciclisti in Porta San Vitale, ha registrato il passaggio del milionesimo ciclista con un mese di anticipo rispetto all’anno precedente.

La Consulta Comunale della Bicicletta ha celebrato questo traguardo, onorando il ciclista Davide e i suoi successori con incentivi per la cura della propria bicicletta e accesso prioritario alla velostazione ExDynamo, gesto simbolico di riconoscimento verso una comunità in continua crescita.

Questo dato, apparentemente semplice, racchiude una narrazione complessa di evoluzione urbana e cambiamento culturale.

L’incremento dell’11% rispetto al 2024, a sua volta erede di un +9% nel 2023, non è un mero numero, ma la conseguenza tangibile di politiche mirate a promuovere la mobilità dolce.

In particolare, l’implementazione della “Città 30”, con la riduzione dei limiti di velocità, ha contribuito significativamente a creare un ambiente stradale più sicuro e inclusivo, favorendo la coesistenza di pedoni, ciclisti e veicoli a motore.

Questo approccio olistico, che pone l’attenzione sulla qualità della vita urbana, sembra aver innescato un circolo virtuoso, incentivando l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano.

La Tangenziale, inaugurata dieci anni fa come risposta all’esigenza di una rete ciclabile dedicata, si è rivelata un’arteria cruciale, ma ora si confronta con le sfide di un successo inatteso.

Le frequenti congestioni nelle ore di punta, soprattutto nei punti critici degli incroci di San Donato, San Vitale e Santo Stefano, evidenziano una carenza infrastrutturale che richiede un intervento urgente.

La Consulta comunale, consapevole dell’importanza di questa arteria, sollecita l’amministrazione comunale a riprogettare questi nodi, ampliando gli spazi dedicati a pedoni e ciclisti, non solo per migliorare la fluidità del traffico, ma anche per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

Un intervento di manutenzione generale, volto a preservare la funzionalità e la sicurezza della Tangenziale, è altrettanto cruciale.

La celebrazione del milionesimo ciclista non deve però offuscare la tragica realtà della sicurezza stradale.

L’incidente mortale di Ettore Pausini in via Stradelli Guelfi rappresenta un monito doloroso e un appello a intensificare gli sforzi per proteggere i ciclisti.

Sono necessari ulteriori interventi di “traffic calming” – soluzioni volte a moderare la velocità e a creare un ambiente più sicuro – e una maggiore presenza di controlli da parte delle forze dell’ordine.

La realizzazione delle corsie ciclabili previste dal Biciplan, in particolare lungo via Mazzini e via Massarenti, già finanziate e appaltate, rappresenta un passo fondamentale per completare la rete ciclabile e garantire una mobilità più sicura e sostenibile per tutti i cittadini.

L’obiettivo è trasformare la città in un luogo dove la bicicletta sia non solo un mezzo di trasporto, ma uno stile di vita.