Terremoto in Appennino: scossa di 3.5 feltro tra Romagna e Toscana

Alle ore 20:53, l’alto Appennino, area di confine tra la Romagna e la Toscana, è stato teatro di un evento sismico di magnitudo 3.5, avvertito da numerosi residenti e registrato con precisione dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

La localizzazione ipocentrale, ovvero il punto di origine della scossa, si è verificata a una profondità relativamente ridotta, appena 10 chilometri, aumentando la percezione dell’evento in superficie.

Più precisamente, l’epicentro è stato collocato a soli 8 chilometri a ovest di Verghereto, in provincia di Forlì-Cesena, e a 9 chilometri da Chiusi della Verna, nel cuore dell’Aretino.

Questo evento fa seguito a una scossa di magnitudo 2.4, registrata dalle strumentazioni INGV alle ore 20:25, sempre nel medesimo settore geografico attorno a Verghereto.

La sequenza sismica, seppur di intensità moderata, sottolinea l’attività tettonica intrinseca all’Appennino settentrionale, una regione geologicamente complessa e caratterizzata da una storia di deformazione significativa.

La regione appenninica, infatti, è il risultato di una continua interazione tra la placca africana, che si sta subducendo sotto la placca euroasiatica, generando tensioni interne che si manifestano periodicamente attraverso fenomeni sismici.

La profondità relativamente ridotta delle scosse, come quella registrata ieri sera, è spesso associata a una maggiore percezione del movimento tellurico e può aumentare il rischio di danni strutturali, sebbene in questo caso specifico non siano stati riportati danni a persone o cose.

L’INGV monitora costantemente l’area, analizzando i dati sismici per comprendere meglio i meccanismi di deformazione in atto e valutare il potenziale rischio sismico.

La sequenza di eventi, anche se non particolarmente intensa, rappresenta un promemoria dell’importanza di una continua educazione alla prevenzione sismica e dell’adozione di pratiche costruttive antisismiche, soprattutto nelle aree ad alta vulnerabilità come l’Appennino italiano.

La comprensione della tettonica regionale e l’affinamento delle tecniche di monitoraggio sono cruciali per la mitigazione del rischio e la protezione delle comunità locali.