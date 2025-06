Tour della Salute 2025: Benessere in Piazza a Forlì

L’Emilia-Romagna accoglie il “Tour della Salute 2025”, un’iniziativa itinerante di portata nazionale volta a ridefinire il concetto di benessere comunitario, con una tappa significativa a Forlì. L’evento, che ha già toccato diverse città italiane, si configura come un vero e proprio laboratorio di salute diffusa, un’occasione unica per avvicinare i cittadini a un approccio proattivo nella cura del proprio stato di salute e di quella degli affetti animali.Promossa da ASC Attività Sportive Confederate, con il prestigioso patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie, e sostenuta da EG STADA Group, l’iniziativa va ben oltre una semplice campagna di sensibilizzazione. Essa rappresenta un investimento concreto nella costruzione di un capitale di salute collettivo, un fattore cruciale per il progresso sociale ed economico di una comunità.”Questo Tour della Salute non è solo un evento, ma un messaggio: la prevenzione è il pilastro di una vita lunga e appagante,” dichiara l’Assessore Comunale allo Sport, Kevin Bravi. Piazza Saffi, cuore pulsante di Forlì, si trasformerà in un ecosistema dedicato al benessere, un luogo di incontro tra professionisti sanitari, cittadini e associazioni sportive.Per due giorni, sabato 21 e domenica 22 giugno, la piazza ospiterà un villaggio della salute attrezzato con otto ambulatori mobili, offrendo un ventaglio di servizi gratuiti e accessibili a tutti. Consultazioni cardiologiche, reumatologiche, psicologiche e nutrizionali, valutazioni audiometriche e test dell’equilibrio saranno a disposizione, promuovendo un approccio olistico alla salute. Un occhio di riguardo sarà dedicato anche alla salute orale e al benessere degli animali domestici, con uno sportello dedicato a rispondere alle esigenze dei proprietari.L’evento non si limita all’offerta di servizi clinici. Un ricco programma di attività ludiche e sportive, pensate per coinvolgere persone di tutte le età, accompagnerà i momenti di consultazione. Esperti del settore, aderenti alla rete ASC, condivideranno le proprie competenze, offrendo dimostrazioni pratiche e stimolando la partecipazione attiva. Particolare enfasi sarà posta sul fitness, con l’esperienza e la professionalità degli istruttori di Bodylife che guideranno sessioni coinvolgenti e divertenti.”Progetti come il Tour della Salute sono espressioni tangibili di responsabilità sociale,” sottolinea Salvatore Butti, general manager e managing director di EG STADA Group. “Riconfermano il nostro impegno a promuovere una cultura della prevenzione, radicandola nel tessuto della comunità e contribuendo a migliorare la qualità della vita delle persone. La salute non è un bene acquisito, ma un investimento continuo che richiede consapevolezza e azione.”Il Tour della Salute a Forlì si configura quindi come un’opportunità imperdibile per rafforzare il legame tra cittadini e servizi sanitari, per promuovere stili di vita sani e attivi e per costruire insieme una comunità più forte e resiliente, consapevole del valore inestimabile della salute. Un invito alla cura di sé, degli altri e del nostro pianeta, perché il benessere individuale è intimamente connesso al benessere collettivo.