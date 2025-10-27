Tragedia a Novellara: Morta giovane cubana, indagini in corso.

La comunità di Novellara, nel reggiano, è scossa da un tragico evento che ha portato alla scomparsa di una giovane donna di 28 anni, originaria di Cuba.

La drammatica scoperta, avvenuta nella notte tra il 26 e il 27 ottobre, ha gettato un’ombra di dolore e sgomento su un contesto sociale già provato dalle recenti difficoltà economiche.

La giovane, il cui nome non è stato divulgato per tutelare la privacy dei familiari, è stata rinvenuta senza vita all’interno del bagno di un’abitazione situata in Strada dei boschi.

L’allarme è stato lanciato dalla nonna, figura centrale nella vita della ragazza e testimone diretta dell’orrore.

La donna, recatasi a far visita alla nipote, l’ha trovata in condizioni disperate, riversata sul pavimento del bagno, un ambiente in cui risiedeva una stufa elettrica.

L’intervento del 118, prontamente allertato, si è rivelato purtroppo vano.

I tentativi di rianimazione non hanno avuto successo e il personale medico ha dovuto constatarne il decesso.

Immediatamente attivati i carabinieri di Gualtieri e Guastalla, i quali hanno avviato un’indagine volta a ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.

L’attenzione degli inquirenti si è concentrata sulla stufa elettrica, dispositivo che, secondo le prime ipotesi investigative, potrebbe aver innescato un tragico evento, forse un corto circuito o un difetto strutturale che ha determinato una fatalità.

L’accaduto solleva interrogativi importanti sulla sicurezza degli impianti elettrici, in particolare in abitazioni datate o in cui si utilizzano apparecchiature potenzialmente pericolose.

Si presume che la giovane si trovasse nella doccia al momento dell’incidente, creando una situazione particolarmente rischiosa a causa della presenza di acqua.

La comunità locale, già alle prese con problemi di precarietà lavorativa e disagio sociale, si stringe attorno alla famiglia della giovane, offrendo sostegno e conforto in un momento di profondo dolore.

L’indagine dei carabinieri proseguirà per accertare con certezza le cause del decesso e per escludere eventuali negligenze o responsabilità.

La vicenda rappresenta una dolorosa riflessione sulla fragilità della vita e sull’importanza della prevenzione in materia di sicurezza domestica, un monito per tutti i cittadini.