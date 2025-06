Tragedia a San Marino: Morto arrampicatore sulla Terza Torre

Un tragico evento ha scosso la comunità dell’arrampicata sportiva a San Marino, con un nuovo incidente sulla Terza Torre, uno dei suoi punti di interesse più impegnativi. L’allarme è giunto da un gruppo di alpinisti impegnati in una via ascensionale sulla roccia del Titano, i quali hanno assistito alla drammatica caduta di un uomo nel vuoto da un’altezza considerevole, stimata in circa quaranta metri. Le circostanze suggeriscono purtroppo un esito fatale.Immediatamente allertate, le autorità sanmarinesi hanno mobilitato la Polizia Civile per la gestione della situazione e i Vigili del Fuoco di Rimini, potenziando le operazioni di ricerca con un elicottero di soccorso. La difficoltà dell’area, caratterizzata da un terreno impervio e a tratti inaccessibile, sta complicando il recupero del corpo e rende le operazioni particolarmente delicate. Il gruppo di sportivi che ha assistito all’incidente non era in cordata con la vittima, che stava affrontando la scalata in solitaria.Questo nuovo episodio riaccende i riflettori sulla sicurezza nell’arrampicata sportiva e sui rischi intrinseci di questo sport estremo, soprattutto in luoghi come la Terza Torre, dove le vie di accesso sono complesse e l’esposizione al vuoto elevata. L’incidente si colloca in un quadro allarmante, poiché si verifica a distanza di pochi mesi da un precedente decesso avvenuto a fine maggio. In quell’occasione, una donna di 32 anni, di nazionalità moldava, Elena Donca, aveva perso la vita durante una scalata nella stessa area.Questi due eventi consecutivi sollevano interrogativi urgenti sulla necessità di una revisione approfondita delle misure di prevenzione e sicurezza, sull’adeguatezza delle attrezzature, sulla formazione specifica degli alpinisti e sulla valutazione del rischio in relazione alle condizioni ambientali e alla difficoltà delle vie. L’arrampicata sportiva, pur essendo un’attività che richiede preparazione fisica e tecnica, non è esente da pericoli e richiede un’attenta considerazione di tutti i fattori che possono influire sulla sicurezza degli atleti. La comunità dell’alpinismo si ritrova a confrontarsi con un momento di lutto e riflessione, auspicando che vengano adottate misure concrete per evitare che simili tragedie si ripetano.