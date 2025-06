Tragedia a San Pietro in Casale: Donna muore in un incendio

La comunità di San Pietro in Casale, nel Bolognese, è stata scossa da un tragico evento: il decesso di Dorina Maestri, una donna di 76 anni, a seguito di un incendio divampato nella sua abitazione. La ricostruzione degli eventi suggerisce una catena di circostanze, seppur banali in apparenza, che hanno portato a conseguenze devastanti.L’innesco dell’incendio, stando alle prime indagini condotte dai Carabinieri e supportate dalla testimonianza del figlio, sembra essere riconducibile all’utilizzo di candele per l’illuminazione domestica. Questa pratica, pur comune e apparentemente innocua, presenta intrinseci rischi legati alla potenziale caduta delle fiamme su materiali combustibili. La vulnerabilità dell’ambiente, amplificata dall’età e dalle condizioni strutturali dell’abitazione, ha contribuito a una rapida propagazione del rogo.Dorina Maestri, affetta da problemi di mobilità che ne limitavano la deambulazione, si trovava al piano terra quando l’incendio ha preso avvio. Il figlio, quarantacinquenne, risiedeva al piano superiore e, sentendo le disperate grida della madre, si è precipitato a soccorrerla. Purtroppo, l’intensità delle fiamme e la densità del fumo hanno reso impossibile qualsiasi tentativo di salvataggio. La causa del decesso è attribuita all’inalazione di fumo, un pericolo spesso sottovalutato in situazioni di incendio domestico.L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha permesso di domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, ma i danni strutturali alla villetta sono tali da renderla inagibile. Il Sindaco Alessandro Poluzzi ha espresso il profondo cordoglio dell’intera comunità, sottolineando l’importanza di una maggiore sensibilizzazione sui rischi legati all’uso di candele e sull’adozione di misure preventive per la sicurezza domestica. Questo tragico episodio solleva interrogativi cruciali sulla prevenzione incendi, l’importanza di sistemi di allarme funzionanti e la necessità di un controllo più accurato delle pratiche di illuminazione domestica, specialmente in abitazioni occupate da persone anziane o con mobilità ridotta. Il caso di Dorina Maestri rappresenta un monito doloroso e un invito a riflettere sulle responsabilità individuali e collettive nella tutela della sicurezza e della vita umana.