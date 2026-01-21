Tragedia sulla A13: Morto a Bologna, tamponamento mortale

Un lutto improvviso ha scosso il traffico sulla A13, in prossimità di Bologna, il 21 gennaio.

Un incidente, che ha visto coinvolti due veicoli pesanti, ha causato la perdita della vita di un uomo di 39 anni, residente a Bologna, e ha provocato ferite di media gravità al suo collega, conducente dell’autocarro in seguito tamponante.

L’evento si è verificato nel tratto compreso tra Altedo e l’area dell’Interporto di Bologna, in direzione della città, in un momento di particolare congestione del traffico.

La dinamica, ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, sembra indicare che il primo veicolo, un camion, era immobile a causa di un precedente incidente che aveva già generato una lunga coda.

L’autocarro guidato dal 38enne, per cause ancora da chiarire, non è riuscito a mantenere la distanza di sicurezza e si è scontrato violentemente con il veicolo fermo.

La forza dell’impatto ha avuto conseguenze tragiche per il passeggero di 39 anni, rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo.

I Vigili del Fuoco, tempestivamente intervenuti, hanno dovuto utilizzare attrezzature speciali per estrarre il corpo dell’uomo, evidenziando la gravità dell’urto.

Il conducente dell’autocarro, benché ferito, è stato soccorso e trasportato in ambulanza presso l’ospedale Maggiore, dove riceve le cure necessarie.

L’episodio, purtroppo non isolato sulle nostre autostrade, solleva interrogativi cruciali sulla responsabilità individuale, la segnaletica stradale, la necessità di distanze di sicurezza adeguate, soprattutto in condizioni di traffico intenso e sulla potenziale vulnerabilità dei passeggeri in caso di tamponamenti a elevata velocità.

Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e accertare eventuali fattori contributivi, come la visibilità, lo stato del manto stradale o la frenata dell’autocarro.

Questo tragico incidente rimarca, ancora una volta, l’importanza della prudenza e della massima attenzione alla guida, elementi imprescindibili per la sicurezza stradale e la prevenzione di ulteriori perdite umane.

L’episodio ha causato forti rallentamenti al traffico sulla A13, con ripercussioni sulla viabilità circostante, e ha richiesto l’intervento della Polizia Stradale per la gestione del traffico e la ricostruzione della dinamica.