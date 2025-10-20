Tragico incidente a San Giovanni in Marignano: un lavoratore perde la vita.

La comunità di San Giovanni in Marignano è stata colpita da un tragico evento che ha spezzato la vita di Claudio Reggiani, un uomo di 64 anni dedicato al suo lavoro.

L’incidente, avvenuto in una zona industriale del Riminese, solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza sul lavoro e sulle condizioni degli ambienti operativi.

Reggiani, dipendente di una rinomata azienda di catering con sede a Pesaro, stava effettuando una consegna di pasti a operai impegnati in lavori di manutenzione all’interno di uno stabilimento metalmeccanico.

L’uomo, residente nella provincia di Pesaro e Urbino, si trovava sul tetto dell’edificio per agevolare la distribuzione del pranzo quando un improvviso cedimento di un lucernario ha provocato una caduta fatale da un’altezza considerevole, di circa otto metri.

L’impatto è stato immediato e irreversibile, privando l’uomo della vita sul colpo.

La notizia ha rapidamente generato sgomento e profondo cordoglio tra i colleghi, i familiari e l’intera comunità locale.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti prontamente i soccorsi sanitari, i Carabinieri di Cattolica e i tecnici della Medicina del Lavoro dell’Ausl, i quali hanno avviato un’indagine approfondita volta a ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto e a identificarne le cause scatenanti.

La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d’indagine, presumibilmente con l’ipotesi di reato di omissione di cautele nella prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per accertare con precisione le cause del decesso e chiarire eventuali responsabilità, è probabile che venga disposta un’autopsia sul corpo del lavoratore.

Il dolore per la perdita di Claudio Reggiani è stato espresso con grande partecipazione dalla sindaca di San Giovanni in Marignano, Michela Bertuccioli, e dall’intera amministrazione comunale, attraverso un messaggio di cordoglio pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook del comune.

Il post sottolinea la gravità del dramma e l’importanza di sostenere la famiglia e gli affetti del defunto in questo momento di profondo lutto.

Questo tragico episodio riapre il dibattito cruciale sulla sicurezza sul lavoro, evidenziando la necessità di una rigorosa verifica delle condizioni degli edifici industriali, in particolare delle aree di accesso e degli elementi strutturali come i lucernari.

Si rende imprescindibile una riflessione più ampia sulle procedure di sicurezza, sulla formazione del personale addetto alle consegne e sull’adozione di misure preventive adeguate per evitare che simili tragedie si ripetano, salvaguardando la vita e l’integrità fisica dei lavoratori.

La comunità, nel piangere la perdita di Claudio Reggiani, chiede giustizia e un impegno concreto per migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro, trasformando questo lutto in un’opportunità di cambiamento positivo.