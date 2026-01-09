Tragico infortunio a San Polo d’Enza: operaio grave

Un tragico infortunio sul lavoro ha scosso la comunità di San Polo d’Enza, nel Reggiano, questa mattina.

Un lavoratore di 32 anni, impiegato presso un’azienda locale, versa in condizioni critiche a seguito di un evento traumatico che solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza degli ambienti di lavoro e sulla prevenzione dei rischi.

L’accaduto, avvenuto intorno alle 7:30, coinvolge un operaio impegnato in attività di movimentazione e manutenzione all’interno dello stabilimento.

Le operazioni, presumibilmente finalizzate a ottimizzare i percorsi pedonali attraverso la rimozione di barriere metalliche divisorie, si sono concluse in una dinamica drammatica: una delle pesanti strutture in ferro, per cause ancora in fase di accertamento, si è staccata impattando violentemente al capo dell’uomo.

L’impatto, di notevole energia, ha provocato una rovinosa caduta a terra, generando un immediato allarme al 118.

La rapidità di risposta dei soccorsi è stata essenziale: un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso sono stati tempestivamente dispiegati sul luogo dell’incidente.

Il lavoratore, originario di Carpineti, un piccolo centro dell’Appennino Reggiano, è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasportato in elicottero presso l’Ospedale Maggiore di Parma, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata a causa della gravità del trauma cranico subito.

La condizione critica dell’uomo sottolinea la potenziale devastazione di incidenti sul lavoro, mettendo in luce la fragilità umana di fronte a rischi non adeguatamente mitigati.

Immediatamente dopo l’accaduto, i Carabinieri di San Polo d’Enza hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e accertare eventuali responsabilità.

Parallelamente, i tecnici del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (Spsal) dell’Ausl di Montecchio Emilia sono intervenuti per effettuare un’ispezione approfondita del luogo dell’incidente, analizzando le procedure operative, le attrezzature utilizzate e il rispetto delle normative in materia di sicurezza.

L’obiettivo primario è identificare le cause profonde dell’infortunio, al fine di prevenire il ripetersi di simili tragedie e garantire un ambiente di lavoro più sicuro per tutti i dipendenti.

La vicenda, oltre che un’emergenza sanitaria, rappresenta una seria riflessione sulla necessità di un rafforzamento continuo dei sistemi di sicurezza sul lavoro e sulla formazione del personale, elementi imprescindibili per la tutela della vita e dell’integrità fisica dei lavoratori.