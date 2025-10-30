Tragico lutto a Rimini: addio a Evan Delogu

Un velo di profonda tristezza avvolge la comunità di Rimini e l’intera famiglia Delogu, mentre si prepara a celebrare le esequie di Evan Oscar Delogu, una giovane vita spezzata troppo presto.

Il diciottenne, fratello minore della nota conduttrice televisiva Andrea Delogu, è scomparso tragicamente ieri in un incidente motociclistico, lasciando un vuoto incolmabile tra i suoi cari e gli amici.

La notizia, comunicata dal padre, Walter Delogu, attraverso i canali social, ha generato un’ondata di cordoglio e partecipazione.

Evan, un giovane uomo all’alba della sua esistenza, rappresentava una promessa di futuro, un potenziale inespresso che ora non potrà dispiegarsi.

La sua breve permanenza terrena, seppur breve, deve essere celebrata come un dono prezioso, ricordando i sorrisi, le passioni e i sogni che animavano il suo spirito.

La perdita improvvisa di un figlio è un dolore indicibile, una ferita profonda che segnerà per sempre la vita del padre Walter e dell’intera famiglia.

Il rito funebre, un momento di raccoglimento e commozione, si terrà domani alle ore 15 presso il cimitero di Bellaria, in quel luogo di quiete dove i vivi si confrontano con la fragilità dell’esistenza.

L’opportunità di rendere un ultimo omaggio a Evan, di testimoniare il proprio affetto e solidarietà alla famiglia, sarà offerta a chiunque desideri partecipare a questo doloroso addio.

