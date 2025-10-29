Trattore, anziano muore a Canossa: lutto e indagini

Un lutto improvviso e drammatico ha scosso la comunità di Canossa, in provincia di Reggio Emilia, nel tardo pomeriggio di oggi.

Un uomo di 86 anni, residente nel piccolo borgo appenninico, ha perso la vita in un incidente che ha coinvolto un trattore su un terreno di sua proprietà, in località Castello.

L’emergenza si è verificata intorno alle ore 16:00, generando un immediato allarme al servizio di emergenza 118.

Sul posto sono state prontamente inviate diverse unità di soccorso, tra cui un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso, coadiuvati dai vigili del fuoco, impegnati in un intervento complesso a causa della natura impervia e boschiva del terreno.

Nonostante l’immediato e massiccio intervento dei soccorritori, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

L’anziano, a quanto pare, è deceduto sul colpo, suggellando una conclusione tragica e inaspettata.

I carabinieri della stazione di San Polo d’Enza hanno avviato un’indagine approfondita volta a ricostruire con precisione la sequenza degli eventi che hanno portato a questa perdita.

Al momento, le ipotesi formulate dagli inquirenti prendono in considerazione sia una possibile condizione di malessere improvviso che un errore umano, magari legato a una momentanea perdita di controllo del veicolo agricolo, fattori che potrebbero aver concorso a determinare la caduta del trattore nella scarpata e il conseguente ribaltamento.

L’incidente solleva, inoltre, alcune riflessioni sulla sicurezza nell’utilizzo dei macchinari agricoli, soprattutto da parte di persone anziane, e sull’importanza di una manutenzione accurata dei mezzi e di una valutazione costante delle proprie capacità fisiche e cognitive quando si svolgono attività potenzialmente rischiose.

La comunità di Canossa è in lutto per la perdita di un suo concittadino, figura presumibilmente radicata nel tessuto sociale locale e legata alle attività agricole tradizionali.