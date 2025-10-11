Trattorino Agricolo: Tragedia a Cozzano, Un Uomo Perde la Vita

La tragedia si è consumata a Cozzano, frazione di Langhirano, nel cuore del Parco Nazionale del Tricolore, dove un uomo di 59 anni ha perso la vita in un incidente domestico che ha coinvolto un trattorino agricolo.

La comunità locale è scossa da questo evento inatteso, che ha portato alla luce la fragilità intrinseca delle attività quotidiane, anche quelle apparentemente più semplici.

L’uomo, impegnato in operazioni di manutenzione all’interno della sua proprietà, è rimasto vittima del ribaltamento del mezzo, le cui dinamiche restano ancora oggetto di approfondimento da parte delle autorità.

L’emergenza è stata prontamente segnalata, attivando una complessa rete di soccorsi specializzati.

La rapidità di risposta è stata cruciale: il Sistema di Emergenza Regionale ha mobilitato immediatamente il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna (SAER), un’organizzazione altamente preparata per operare in contesti impervi e difficili.

In supporto, è stato fatto decollare l’elisoccorso da Pavullo nel Frignano, un’unità aerea dotata di personale altamente qualificato, tra cui tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e sanitari di emergenza medica.

L’intervento aereo, seppur essenziale per la velocità di accesso al luogo dell’incidente, non è stato in grado di evitare l’esito fatale.

A seguire, una squadra del presidio SAER di Monte Orsaro si è unita alle operazioni, contribuendo con la sua esperienza e attrezzatura specifica.

La rimozione del corpo, complice la posizione del trattorino e la necessità di preservare l’area per le indagini, è stata affidata ai Vigili del Fuoco, che hanno operato con la massima cura e professionalità.

Il corpo dell’uomo è stato poi adagiato su una barella portantina per il trasporto, in attesa delle disposizioni per la restituzione alla famiglia.

I Carabinieri di Corniglio hanno provveduto a garantire la sicurezza perimetrale e a gestire gli aspetti logistici, coordinando l’intervento delle diverse forze dell’ordine e dei soccorritori.

L’evento solleva interrogativi sulla sicurezza nell’uso di macchinari agricoli, anche in contesti privati, e sull’importanza di una formazione adeguata e di protocolli di sicurezza rigorosi.

La comunità ora si confronta con il dolore per la perdita di un proprio concittadino e con la necessità di riflettere su come prevenire simili tragedie in futuro.