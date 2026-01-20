Traversara Rinasce: Un Modello di Resilienza tra Istituzioni e Comunità

Rinascere dalle Acque: Un Nuovo Modello di Resilienza per TraversaraTraversara, frazione di Bagnacavallo nel Ravennate, si appresta a intraprendere un percorso di ricostruzione profondo, supportato da un investimento di quasi tre milioni di euro destinato a trasformare il borgo devastato dall’alluvione del settembre 2024.

L’ordinanza numero 56, emanata dalla struttura commissariale guidata da Fabrizio Curcio, segna non solo un intervento finanziario significativo, ma anche l’introduzione di una metodologia innovativa per la gestione delle emergenze, focalizzata sull’integrazione tra risorse pubbliche e iniziative private sotto la regia del Comune.

La rottura dell’argine del Lamone, evento che ha causato la catastrofe, ha ripercorso la tragica dinamica del maggio 2023, raggiungendo livelli di piena simili e mettendo a nudo le fragilità strutturali del sistema di protezione idraulica.

L’evento ha evidenziato la necessità di un approccio più olistico, che vada oltre la semplice riparazione dei danni materiali, per abbracciare la ricostruzione sociale ed economica della comunità.

Il piano di intervento, frutto di un intenso lavoro di due mesi e di sette incontri cruciali con la commissione incaricata, si articola in tre pilastri fondamentali.

La bonifica ambientale, stanziata con 725.000 euro, prevede la rimozione di detriti e vegetazione infestante, essenziale per la sicurezza e l’igienizzazione del territorio.

Un secondo capitolo da 660.000 euro è dedicato a un cantiere unico per le demolizioni, un’opportunità per coinvolgere attivamente i privati proprietari di immobili compromessi, favorendo una ripresa condivisa e accelerata.

Infine, l’imponente somma di 1,4 milioni di euro è destinata al riassetto urbanistico, un intervento strategico per la creazione di una nuova viabilità interna, il ripristino di infrastrutture essenziali e il miglioramento dei servizi pubblici, ponendo le basi per una comunità più sicura, connessa e resiliente.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha espresso la propria gratitudine al commissario Curcio per aver sbloccato una situazione di stallo e per aver garantito risorse vitali per il futuro di Traversara.

Il commissario Curcio, dal canto suo, ha sottolineato l’importanza del confronto continuo con la comunità, evidenziando come questo approccio partecipativo sia stato determinante per la definizione di un piano che risponda concretamente alle esigenze dei cittadini.

L’ordinanza non rappresenta solo un atto amministrativo, ma un esempio di come la collaborazione tra istituzioni e cittadini possa generare soluzioni innovative e sostenibili.

La Regione, nel suo impegno a rafforzare la protezione idraulica del territorio, ha già stanziato 15 milioni di euro per il rinnovo e il consolidamento degli argini lungo il fiume Lamone, con un investimento di 7,5 milioni attualmente in corso per l’infissione di palancole sull’argine sinistro e una seconda tranche di pari importo in programma.

Questo piano di interventi mira a prevenire future emergenze, a tutelare le comunità a rischio e a promuovere una cultura della resilienza, in grado di affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici e dagli eventi estremi.

La ricostruzione di Traversara è, in questo senso, un banco di prova per un modello di sviluppo territoriale più sicuro, equo e sostenibile.