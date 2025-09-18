Turismo e conflitto: Rimini al centro del dibattito israelo-palestinese

Il Turismo, Diplomazia e la Complessità del Dialogo Internazionale: La Questione Israelo-Palestinese al TTG di RiminiL’auspicio che il turismo possa fungere da veicolo di pace e comprensione interculturale è un ideale ampiamente condiviso.

Il turismo, come lo sport e altre forme di scambio umano, ha il potenziale di abbattere barriere linguistiche, geografiche e ideologiche, promuovendo un senso di connessione globale.

Tuttavia, l’attuale conflitto israelo-palestinese sta mettendo a dura prova questa visione, sollevando interrogativi complessi sull’etica, la responsabilità e il ruolo delle istituzioni in momenti di crisi umanitaria.

La decisione dell’Italian Exhibition Group (TTG), una delle più importanti fiere del settore turistico a livello mondiale, di escludere lo stand dell’ente del turismo israeliano dall’edizione di Rimini, è il risultato di una crescente pressione politica e di una profonda riflessione morale.

L’iniziativa, formalizzata in una lettera congiunta del sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e del presidente dell’Emilia Romagna, Michele de Pascale, diretta al presidente dell’Italian Exhibition Group, Maurizio Ermeti, ha suscitato un acceso dibattito, dividendo opinioni e mettendo in luce le tensioni che attraversano il panorama politico e sociale italiano.

La motivazione alla base della decisione non è semplicemente una questione di opportunità commerciale, ma una profonda preoccupazione etica.

Il sindaco Sadegholvaad ha espresso, attraverso i social media, la sua inaccettabilità di promuovere destinazioni di vacanza in aree teatro di conflitti armati, violenze e sofferenze.

Tale posizione si allinea con le condanne espresse dal governo italiano e dalla Commissione Europea, che ha preannunciato misure sanzionatorie nei confronti di Israele.

Questa decisione rappresenta un atto di responsabilità istituzionale, che va oltre la mera gestione di un evento fieristico, assumendo una valenza politica e simbolica di forte impatto.

La risposta dell’Italian Exhibition Group ha confermato l’esclusione dello stand israeliano, sottolineando come la decisione sia stata presa alla luce delle posizioni espresse dall’amministrazione comunale di Rimini e dalla regione Emilia Romagna.

Tale scelta ha sollevato l’apprezzamento di figure politiche di spicco, come Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, che ha elogiato l’azione delle amministrazioni locali, in contrasto con l’inerzia del governo nazionale.

L’iniziativa di Ravenna, che ha bloccato un carico di esplosivi diretto in Israele, testimonia l’impegno concreto di diverse istituzioni locali a sostegno della popolazione palestinese.

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha espresso sorpresa e dissenso, sottolineando il ruolo del turismo come ponte di pace e strumento di dialogo.

Ha inoltre ricordato la lunga tradizione italiana di ospitalità e accoglienza, sottolineando l’inappropriatezza di strumentalizzare il turismo per alimentare tensioni e pregiudizi.

l’invito rivolto ai referenti dello stand della Palestina, evidenzia il desiderio di mantenere aperto un canale di dialogo, anche se le comunicazioni restano interrotte.

