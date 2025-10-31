Ufficio Immigrazione Bologna: crisi sistemica e personale al collasso

La gestione dell’Ufficio Immigrazione di Bologna si trova ad affrontare una crisi sistemica, esacerbata da una combinazione di carenze strutturali e pressioni operative che ne compromettono l’efficacia e il benessere del personale.

La denuncia, sollevata dal segretario provinciale del Siulp Bologna, Pasquale Palma, non è un semplice lamento, ma il grido d’allarme di un sistema al collasso, incapace di rispondere adeguatamente alle sfide complesse poste dalla realtà migratoria contemporanea.

Le segnalazioni che convergono dal campo delineano uno scenario problematico: l’affollamento degli spazi dedicati all’accoglienza si riversa sull’ambiente urbano, generando situazioni di disagio e convivenza difficile.

Bivacchi notturni, occupazioni abusive di aree private e tensioni con la popolazione residente non sono episodi isolati, ma manifestazioni di una gestione insufficiente che crea un circolo vizioso di problematiche.

Questo panorama si traduce in un aumento esponenziale del carico di lavoro per gli agenti, sottoposti a una pressione costante che incide negativamente sulla loro salute fisica e mentale.

Il personale, pur dimostrando un impegno encomiabile e compiendo sforzi straordinari per garantire un servizio essenziale, si trova sull’orlo dell’esaurimento.

La situazione non è riconducibile a una mera gestione inefficiente, ma riflette una più ampia de-responsabilizzazione istituzionale.

La frammentazione delle competenze tra Questura, Prefettura e Comune, unita alla mancanza di una visione strategica condivisa, ha creato un vuoto di pianificazione che impedisce l’adozione di misure concrete e durature.

È necessaria una revisione radicale dell’approccio, che coinvolga attivamente tutti gli stakeholder, con l’obiettivo di definire protocolli chiari, allocare risorse adeguate e implementare soluzioni innovative per l’accoglienza e l’integrazione dei migranti.

Le recenti strumentalizzazioni dell’Ufficio Immigrazione da parte di alcune associazioni appaiono inaccettabili.

È imperativo riconoscere e valorizzare il lavoro quotidiano di chi, con professionalità e dedizione, si fa carico di una responsabilità complessa e delicata, spesso operando in condizioni precarie e sotto pressione.

La narrativa distorta e le accuse infondate non solo danneggiano l’immagine del corpo di polizia, ma ostacolano anche la ricerca di soluzioni costruttive.

È necessario un gesto di solidarietà istituzionale e sociale verso il personale, un riconoscimento del valore del servizio pubblico e un impegno concreto per garantire condizioni di lavoro dignitose e sostenibili, affinché l’Ufficio Immigrazione possa tornare a svolgere il suo ruolo cruciale nella gestione dei flussi migratori e nella tutela della sicurezza collettiva.

La priorità deve essere il benessere del personale e la garanzia di un servizio efficace e rispettoso dei diritti di tutti.