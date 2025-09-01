Viano, ciclista investito e fuga: inchiesta sull’automobilista

Il pomeriggio del 23 agosto ha visto consumarsi a Viano, in provincia di Reggio Emilia, un episodio drammatico che solleva interrogativi sulla responsabilità e la sicurezza stradale.

Un uomo di 60 anni, residente a Viano, è finito sotto inchiesta con l’accusa di aver causato gravi lesioni a un ciclista di 22 anni, allontanandosi dalla scena in circostanze che suggeriscono una volontà di eludere le proprie responsabilità.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l’incidente si è verificato quando l’automobilista, a bordo della sua Skoda Octavia, ha improvvisamente arrestato la marcia in una posizione inusuale e potenzialmente pericolosa.

Un ciclista, proveniente in sella alla sua bicicletta, in un tentativo disperato di evitare la collisione, ha eseguito una manovra evasiva, ma ciò si è tradotto in una rovinosa caduta a terra.

La decisione del conducente di non fermarsi e di proseguire la marcia, allontanandosi dal luogo dell’incidente, ha innescato una sequenza di eventi che avrebbero potuto avere conseguenze ben più gravi.

La vicenda non si è conclusa con la fuga iniziale.

Il ciclista, con notevole coraggio e nonostante le lesioni riportate, è riuscito a raggiungere il veicolo dell’automobilista nel parcheggio di un locale.

In una dinamica ancora da chiarire del tutto, il conducente ha innestato la retromarcia, colpendo nuovamente il giovane e precipitando poi in una nuova fuga.

L’azione, potenzialmente motivata da panico o da un tentativo di nascondere la propria colpa, ha reso la situazione ancora più complessa e ha contribuito a far luce su un quadro di irresponsabilità e mancanza di rispetto per la vita altrui.

La vittima, immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale di Scandiano, ha subito accertamenti che hanno evidenziato una prognosi di cinque giorni.

La sua denuncia tempestiva e dettagliata, corredata di informazioni cruciali come la targa del veicolo e la descrizione del conducente, si è rivelata determinante per l’avvio delle indagini.

I Carabinieri di Viano, supportati dalle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza esterne al locale, hanno saputo identificare il presunto responsabile, che ora dovrà rispondere di lesioni personali colpose aggravate, fuga dal luogo dell’incidente e omissione di soccorso.

L’episodio solleva interrogativi importanti sulla necessità di una maggiore attenzione alla guida, sul rispetto del codice della strada e sulla consapevolezza delle conseguenze che derivano da comportamenti irresponsabili.

La ricostruzione accurata degli eventi, grazie alla testimonianza della vittima e alle prove raccolte, ha permesso di portare alla luce un quadro di negligenza che, auspicabilmente, contribuirà a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere una cultura della sicurezza stradale più diffusa e matura.

L’inchiesta è in corso e ulteriori accertamenti sono necessari per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e determinare con precisione le responsabilità del conducente.