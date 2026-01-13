Vildoza e Tasic: Annullato l’arresto, indagini in corso a Bologna

Il Tribunale di Bologna, presieduto dal Giudice per le Indagini Preliminari Alberto Ziroldi, ha emesso una decisione significativa nel caso che coinvolge Luca Vildoza, playmaker argentino della Virtus Bologna, e sua moglie Milika Tasic, escludendo la convalida dell’arresto operato in loro danno.

L’ordinanza, emessa a seguito di una camera di consiglio, segna un punto di svolta in una vicenda intricata, costellata da versioni contrastanti e implicazioni legali complesse.

L’episodio incriminatorio risale al 15 ottobre, al termine di un incontro di pallacanestro disputato dalla Virtus Bologna.

Secondo quanto denunciato da un’operatrice del servizio di emergenza della Croce Rossa, i due coniugi sarebbero stati coinvolti in un alterco che ha portato a lesioni fisiche.

La gravità delle accuse, unite alla necessità di garantire un’immediata risposta alle presunte violenze, aveva portato inizialmente all’arresto dei due.

Tuttavia, la Procura, valutando la situazione e le prime indicazioni investigative, aveva rinunciato alla celebrazione di un rito abbreviato (processo in direttissima), concedendo la libertà ai presunti responsabili in attesa di ulteriori accertamenti.

L’udienza di venerdì, a cui si fa riferimento nel comunicato, si configura come un atto procedurale di natura tecnica, non destinato a modificare lo status legale dei due indagati.

La decisione del GIP Ziroldi, che non ha convalidato l’arresto, esclude che il provvedimento cautelare fosse legittimamente emesso, aprendo la strada a possibili azioni legali da parte della difesa.

Le indagini, nel frattempo, proseguono a ritmo serrato, con l’obiettivo di chiarire la dinamica precisa dell’alterco e di accertare la veridicità delle versioni fornite dai testimoni presenti sul luogo dell’evento.

La ricostruzione degli eventi si presenta particolarmente delicata, data la potenziale discrepanza tra le dichiarazioni dei soggetti coinvolti e la necessità di stabilire con certezza l’esatta sequenza degli accadimenti.

Luca Vildoza e Milika Tasic sono assistiti dal legale Mattia Grassani, affiancato dalla collega Giulia Maria Bellipario, che stanno seguendo la vicenda con attenzione, presentando memorie e documentazione a supporto della loro posizione.

La vicenda solleva, inoltre, interrogativi più ampi relativi all’uso della forza da parte dei soggetti coinvolti e alle procedure di gestione delle emergenze sanitarie, sottolineando l’importanza di un approccio equilibrato tra la necessità di garantire la sicurezza pubblica e il diritto alla presunzione di innocenza.

L’esito delle indagini e le successive valutazioni del giudice saranno cruciali per determinare la responsabilità penale dei due coniugi e per chiarire la verità dei fatti.