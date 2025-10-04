Violenza a Modena: Arrestato per aggressione e furto lungo Vivi Natura

Un’ombra di violenza si è abbattuta sul territorio modenese, culminata nell’arresto di un ventenne a conclusione di un’indagine complessa e meticolosa, durata oltre due mesi.

La vicenda, scaturita da una denuncia presentata il 19 agosto relativa ad un’aggressione avvenuta lungo il percorso naturalistico “Vivi Natura” di San Damaso, ha sconvolto la comunità locale, sollevando interrogativi profondi sulla sicurezza e la vulnerabilità delle persone, soprattutto in contesti apparentemente sicuri.

La ricostruzione degli eventi, condotta dalla squadra mobile su disposizione del tribunale e a seguito di una richiesta della procura, delinea un quadro inquietante.

La vittima, una ciclista impegnata nel suo percorso lungo le Casse di Espansione del Panaro, è stata brutalmente avvicinata dall’aggressore, il quale, con una dinamica premeditata e violenta, l’ha spintonata e costretta in un luogo isolato.

Le modalità dell’aggressione, descritte come particolarmente efferate, includono la privazione della libertà di movimento attraverso la corda, utilizzata prima per legare le mani e poi il collo della donna, e l’imposizione di un atto di violenza sessuale.

L’azione criminale non si è limitata all’aggressione fisica, ma ha proseguito con il furto della bicicletta della vittima, un bene di ingente valore (circa 4.500 euro), e l’abbandono dei suoi effetti personali, a sottolineare l’intento di cancellare ogni traccia e ostacolare le indagini.

La risoluzione del caso si è basata su un’indagine investigativa sofisticata e multi-disciplinare.

Un elemento cruciale è stata l’analisi dei dati relativi alle celle telefoniche attive nella zona del delitto, che ha permesso di restringere il campo degli indagati, individuando un numero di telefono compatibile con la presenza dell’aggressore sul luogo dell’aggressione.

La testimonianza della vittima, descrittiva e dettagliata, ha fornito elementi essenziali per la creazione di un identikit che ha contribuito a restringere ulteriormente la cerchia dei sospetti.

La perquisizione domiciliare, disposta dalla Procura il 30 settembre, si è rivelata decisiva.

Nel corso dell’operazione sono stati rinvenuti oggetti compromettenti, tra cui la forcella della bicicletta rubata e gli indumenti indossati dall’aggressore durante l’aggressione.

Il telaio della bicicletta, successivamente recuperato dai Vigili del Fuoco in un canale a Castelfranco Emilia, ha fornito ulteriori conferme, con la vittima che ha riconosciuto inequivocabilmente i componenti del suo bene sottratto.

Il contributo della Polizia Scientifica è stato fondamentale nell’acquisizione di prove balistiche.

Le impronte digitali dell’indagato hanno corrisposto a quelle rilevate su un telefono cellulare e su una lente degli occhiali della vittima, elementi sequestrati durante il sopralluogo, consolidando il quadro accusatorio e confermando il coinvolgimento del giovane nell’atroce crimine.

L’arresto rappresenta un passo importante per garantire giustizia alla vittima e ripristinare un senso di sicurezza nella comunità, ma solleva anche interrogativi sulle cause profonde che possono generare una simile brutalità e sull’importanza di investire in politiche di prevenzione e supporto alle vittime.