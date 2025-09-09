Addio Stefano Benni: un genio letterario ci lascia.

La scomparsa di Stefano Benni, figura poliedrica e voce inconfondibile nel panorama letterario italiano, lascia un vuoto incolmabile.

A 78 anni, lo scrittore e drammaturgo bolognese, reduce da una prolungata e silenziosa battaglia con la malattia, ha chiuso un capitolo ricco di sperimentazioni linguistiche, riflessioni profonde e un’incessante ricerca di senso.

La conferma della sua scomparsa, comunicata dalla casa editrice Feltrinelli, segna la perdita di un intellettuale capace di coniugare l’ironia pungente con una serietà filosofica raramente osservata.

Benni, nato a Bologna nel 1947, ha saputo costruire un percorso letterario unico, attraversando generi e stili con una libertà quasi scandalosa.

Il suo esordio, con *Bar Sport* nel 1974, ha rivelato un talento precoce per l’osservazione acuta e spesso dissacrante della realtà quotidiana, con una capacità di cogliere l’assurdità nascosta nelle dinamiche sociali e nelle relazioni umane.

Il romanzo, diventato un cult, ha consacrato l’abilità di Benni nel creare personaggi memorabili, grotteschi e profondamente umani, capaci di incarnare le contraddizioni e le fragilità del nostro tempo.

Ma l’opera di Benni non si è limitata alla sola narrativa.

*La compagnia dei Celestini*, *Margherita Dolcevita*, *Elianto*, *La grammatica di Dio*, *Terra!* sono solo alcune delle opere che testimoniano la sua evoluzione stilistica e la sua crescente complessità tematica.

Ogni romanzo rappresenta una tappa in un viaggio intellettuale che lo ha portato a confrontarsi con interrogativi fondamentali sull’esistenza, l’amore, la morte, il rapporto tra uomo e natura.

La sua “grammatica di Dio”, in particolare, è un’opera che invita a decostruire i dogmi religiosi e a riscoprire una spiritualità laica, fondata sull’esperienza diretta del reale e sulla ricerca di un significato profondo nell’ordinario.

*Terra!*, invece, si pone come un grido d’allarme per la salvaguardia dell’ambiente, un monito urgente contro la distruzione del pianeta.

Benni non era solo uno scrittore, ma anche un drammaturgo e un poeta.

Le sue opere teatrali, spesso caratterizzate da un linguaggio sperimentale e da una forte componente visiva, hanno affrontato temi scottanti come la violenza, la droga, la condizione femminile.

La sua capacità di mescolare elementi comici e tragici, di utilizzare l’ironia come strumento di critica sociale, ha contribuito a creare un universo artistico originale e inimitabile.

La sua scrittura, spesso definita “pop” per la sua apparente leggerezza e immediatezza, nasconde una profonda riflessione filosofica e una costante interrogazione sul senso dell’esistenza.

Benni era un intellettuale impegnato, attento alle vicende del suo tempo, capace di comunicare con un pubblico vasto e diversificato, senza mai rinunciare alla propria indipendenza e alla propria voce.

La sua eredità letteraria è un patrimonio prezioso per la cultura italiana, un invito a guardare il mondo con occhi nuovi, a mettere in discussione le certezze, a cercare la bellezza e la verità anche nelle pieghe dell’assurdo.