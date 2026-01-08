Aimard a Reggio: Beethoven e il Novecento in un Viaggio Musicale

Un viaggio musicale che abbraccia due secoli e oltre, un’esplorazione del genio compositivo che collega l’epoca classica al panorama del Novecento: è il concerto che il pianista francese Pierre-Laurent Aimard, figura di spicco del panorama musicale internazionale, presenterà il 9 gennaio al Teatro Municipale Romolo Valli di Reggio Emilia.

Il programma, orchestrato con maestria, non è una semplice sequenza di opere, ma un dialogo intellettuale, un’indagine sulle trasformazioni del linguaggio musicale e sulla persistenza di temi universali.

La serata si apre con Ludwig van Beethoven, figura cardine del passaggio tra Classicismo e Romanticismo, attraverso un percorso che ne svela la profondità e la complessità.

Aimard, con la sua sensibilità interpretativa, ci guiderà attraverso le *Variazioni in re maggiore* su un tema di Vincenzo Righini, un esempio precoce di come Beethoven trasformi materiali preesistenti in espressioni di straordinaria originalità.

Seguirà la *Fantasia per pianoforte in sol minore Op.

77*, un’opera che rivela la sua anima tormentata e le sue profonde riflessioni sulla condizione umana.

La serata culmina con la *Sonata N. 32 in do minore Op.

111*, un capolavoro che racchiude in sé l’essenza del pensiero beethoveniano: un’architettura sonora di straordinaria potenza emotiva e spirituale, che anticipa le inquietudini del futuro.

Il percorso prosegue nel Novecento, un secolo segnato da sconvolgimenti sociali e culturali che si riflettono in una radicale trasformazione del linguaggio musicale.

Aimard ci introduce a Oliver Knussen con le sue *Variazioni Op.

24*, un esempio di scrittura concentrata e raffinata, dove l’abilità compositiva si manifesta nella capacità di distillare l’essenza della musica in forme concise e dense.

L’esplorazione si fa ancora più audace con *Musica Stricta (Fantasia Ricercata) Op.

24* di Andrei Volkonsky, un’opera che incarna i principi della serialità più rigorosa, un tentativo di codificare la composizione attraverso sistemi matematici e logici.

Il concerto si conclude con la *Sonata N. 10 Op.

70* di Aleksandr Skrjabin, un compositore che, pur inserendosi nel contesto del tardo Romanticismo, sviluppa un linguaggio musicale fortemente personale e visionario, caratterizzato da un profondo interesse per la filosofia e la teosofia.

Pierre-Laurent Aimard, riconosciuto dal *Wall Street Journal* come un “musicista brillante e un visionario straordinario”, è molto più di un interprete: è un intellettuale che illumina le connessioni e le fratture tra passato e modernità, offrendo al pubblico nuove prospettive d’ascolto.

La sua carriera, costellata di collaborazioni con i più grandi compositori contemporanei e di esibizioni nelle principali sale da concerto del mondo, testimonia la sua vocazione a far conoscere al pubblico la ricchezza e la complessità del panorama musicale, dal repertorio storico alla musica contemporanea.

Pianista, curatore e pedagogo, Aimard è una figura chiave nel panorama musicale contemporaneo, capace di rinnovare profondamente la nostra comprensione della musica.