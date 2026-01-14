cityfood
Angelica: Musica e Memoria per la Palestina

Redazione Bologna
Redazione Bologna

La Stagione 2026 di AngelicA, il centro bolognese di ricerca musicale, inaugura il 15 gennaio al Teatro San Leonardo con un evento di profondo significato politico e artistico: la prima esecuzione assoluta di una selezione estratta dalla monumentale serie *Free Palestine* di John King. Questo ciclo compositivo, avviato nel 2012 e tuttora in evoluzione (attualmente conta oltre 160 opere per quartetto d’archi), rappresenta una riflessione complessa e stratificata sulla condizione palestinese.

L’esecuzione, affidata al Quartetto Obliquo, non si limita a una mera rappresentazione musicale; si configura come un atto di memoria e denuncia, volto a illuminare la realtà del conflitto israelo-palestinese, una ferita aperta che continua a sanguinare.
Accompagnando *Free Palestine*, il Quartetto Obliquo proporrà in prima italiana le opere *Carrot Revolution* di Gabriella Smith e *Lift* di Paul Wiancko, ampliando il panorama sonoro e concettuale della serata.

John King, compositore, chitarrista, violista e sperimentatore di live electronics, descrive la genesi della serie *Free Palestine* come un processo inarrestabile, un imperativo morale che ha superato ogni tentativo di conclusione.

L’approccio compositivo iniziale era ancorato a principi della musica araba, utilizzando i *maqamat*, i modi musicali tradizionali, che venivano esplicitati nei titoli delle opere (es.

“Quartetto in Do# minore”).

Progressivamente, King ha introdotto elementi di contenuto storico, includendo nei titoli i nomi dei villaggi palestinesi spopolati nel 1948 – il *Nakba*, la catastrofe – e le successive date di espulsioni e distruzioni perpetrate dalle milizie sioniste.
L’opera, pertanto, si trasforma in una narrazione musicale e storica, un memoriale sonoro che documenta la sofferenza e la resilienza del popolo palestinese.
King non esita a definire il proprio lavoro come una denuncia, un atto di accusa nei confronti di tutte le entità che, con il loro sostegno, perpetuano il conflitto e contribuiscono a quello che lui descrive come un genocidio.

La sua visione si proietta verso un futuro auspicabile: una Palestina libera, un unico stato democratico laico che si estenda dal fiume al mare, garantendo pari diritti, giustizia, libertà e il diritto al ritorno per tutti i profughi palestinesi, una prospettiva che incarna un ideale di riconciliazione e di giustizia riparativa.

*Free Palestine* non è quindi solo musica, ma un impegno civile, un appello alla responsabilità collettiva e un atto di speranza.

