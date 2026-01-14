Angelica: Musica e Memoria per la Palestina

La Stagione 2026 di AngelicA, il centro bolognese di ricerca musicale, inaugura il 15 gennaio al Teatro San Leonardo con un evento di profondo significato politico e artistico: la prima esecuzione assoluta di una selezione estratta dalla monumentale serie *Free Palestine* di John King. Questo ciclo compositivo, avviato nel 2012 e tuttora in evoluzione (attualmente conta oltre 160 opere per quartetto d’archi), rappresenta una riflessione complessa e stratificata sulla condizione palestinese.

L’esecuzione, affidata al Quartetto Obliquo, non si limita a una mera rappresentazione musicale; si configura come un atto di memoria e denuncia, volto a illuminare la realtà del conflitto israelo-palestinese, una ferita aperta che continua a sanguinare.

Accompagnando *Free Palestine*, il Quartetto Obliquo proporrà in prima italiana le opere *Carrot Revolution* di Gabriella Smith e *Lift* di Paul Wiancko, ampliando il panorama sonoro e concettuale della serata.

John King, compositore, chitarrista, violista e sperimentatore di live electronics, descrive la genesi della serie *Free Palestine* come un processo inarrestabile, un imperativo morale che ha superato ogni tentativo di conclusione.

L’approccio compositivo iniziale era ancorato a principi della musica araba, utilizzando i *maqamat*, i modi musicali tradizionali, che venivano esplicitati nei titoli delle opere (es.

“Quartetto in Do# minore”).

Progressivamente, King ha introdotto elementi di contenuto storico, includendo nei titoli i nomi dei villaggi palestinesi spopolati nel 1948 – il *Nakba*, la catastrofe – e le successive date di espulsioni e distruzioni perpetrate dalle milizie sioniste.

L’opera, pertanto, si trasforma in una narrazione musicale e storica, un memoriale sonoro che documenta la sofferenza e la resilienza del popolo palestinese.

King non esita a definire il proprio lavoro come una denuncia, un atto di accusa nei confronti di tutte le entità che, con il loro sostegno, perpetuano il conflitto e contribuiscono a quello che lui descrive come un genocidio.

La sua visione si proietta verso un futuro auspicabile: una Palestina libera, un unico stato democratico laico che si estenda dal fiume al mare, garantendo pari diritti, giustizia, libertà e il diritto al ritorno per tutti i profughi palestinesi, una prospettiva che incarna un ideale di riconciliazione e di giustizia riparativa.

*Free Palestine* non è quindi solo musica, ma un impegno civile, un appello alla responsabilità collettiva e un atto di speranza.