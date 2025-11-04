Bologna e Shanghai: Insieme per il Futuro dell’Editoria per Ragazzi

La Bologna Children’s Book Fair, istituzione di primaria importanza nel panorama dell’editoria per l’infanzia a livello globale, estende il suo raggio d’azione collaborando come co-organizzatrice alla China Shanghai International Children’s Book Fair (CCBF), dal 14 al 16 novembre.

Questo appuntamento, situato nel cuore pulsante di Shanghai, presso il prestigioso Shanghai World Expo Exhibition and Convention Centre, si configura come la vetrina più significativa per il settore librario dedicato ai giovani lettori in tutta l’area Asia Pacifico.

La CCBF 2024, con la partecipazione di oltre 500 espositori provenienti da 35 nazioni, testimonia l’importanza crescente del mercato cinese e del suo impatto sull’editoria internazionale.

La collaborazione bolognese, forte di un’eredità di sei decenni di impegno nella promozione della letteratura per l’infanzia, ha assunto il coordinamento della sezione internazionale della CCBF fin dal 2018.

Questo ruolo non si limita all’organizzazione logistica, ma implica una curatela attenta alla valorizzazione dell’eccellenza editoriale globale, attraverso spazi dedicati e un programma ricco di eventi.

La fiera riflette le dinamiche complesse e in continua evoluzione dell’industria creativa.

Le aree business, come la Bop Lounge che celebra i vincitori del prestigioso Bologna Prize for the Best Children’s Publisher of the Year, la CrossMedia Lounge, un punto d’incontro per editori e aziende che sperimentano la trasformazione di progetti in proprietà crossmediali (un chiaro segno dell’integrazione tra libro, animazione, videogiochi e altre piattaforme), e la Strega Prize Lounge, dedicata ai vincitori del rinomato premio letterario italiano, ne sono un esempio lampante.

Queste iniziative non solo riconoscono il talento, ma stimolano l’innovazione e la diversificazione dei formati.

L’Italia, con un imponente stand collettivo promosso da Agenzia ICE, si presenta come un attore chiave, portando con sé la sua ricca tradizione artistica e letteraria.

La presenza di illustri ospiti internazionali, tra cui Matthew Forsythe, Steven Guarnaccia, Alessandro Sanna e il pluripremiato Sydney Smith, vincitore dell’Hans Christian Andersen Award 2024, arricchisce ulteriormente l’evento e offre preziose opportunità di scambio e ispirazione.

La presenza di Sydney Smith, in particolare, sottolinea l’importanza del riconoscimento internazionale e la sua capacità di influenzare le tendenze dell’illustrazione contemporanea.

Un focus significativo sarà dedicato al fumetto e alla graphic novel, con la mostra “Comics: Exploring the World, One Bubble at a Time”.

Questo allestimento, che presenterà circa 300 titoli internazionali, evidenzia la crescente popolarità del fumetto come strumento di narrazione potente e coinvolgente per un pubblico giovane.

La mostra anticipa inoltre la presenza della Norvegia come Guest of Honour alla Bologna Children’s Book Fair del 2026, un evento che permetterà al pubblico di scoprire la ricchezza della cultura norvegese e la sua influenza sull’editoria per ragazzi.

La scelta della Norvegia come ospite d’onore testimonia l’apertura della fiera bolognese a nuove prospettive e l’impegno nella promozione della diversità culturale.