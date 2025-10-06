Bologna Jazz Festival 2025: Musica, Didattica e Innovazione

Il Bologna Jazz Festival 2025 si configura come un’esperienza immersiva nella musica jazz, un percorso che abbraccia trentanove giorni – dal 9 ottobre al 16 novembre – e si estende oltre i confini del capoluogo emiliano-romagnolo, coinvolgendo la città metropolitana e le città di Ferrara e Forlì.

L’edizione di quest’anno, presentata dal direttore artistico Francesco Bettini, non si limita a un cartellone di concerti, ma si articola in un vero e proprio ecosistema culturale, che integra performance live con un ampio programma didattico e divulgativo.

Il festival celebra figure chiave della scena jazzistica contemporanea e storica.

Si apre con la maestria ritmica di Billy Cobham, un’icona della fusion, e prosegue con l’avanguardia del pianismo di Mary Halvorson, accompagnata dal suo sestetto Amaryllis.

L’energia vocale e l’impegno sociale di Dee Dee Bridgewater si fondono in un progetto che esalta il talento femminile e affronta tematiche rilevanti.

Infine, l’eleganza e la profondità del pianismo caraibico di Monty Alexander incantano il pubblico con melodie evocative e virtuosismi inaspettati.

L’offerta musicale si arricchisce ulteriormente grazie a una vasta gamma di artisti e progetti, spaziando dai club storici come il Camera Jazz e Music Club, che ospita nomi di spicco come Sullivan Fortner, Johnathan Blake e Franco D’Andrea, fino alle sperimentazioni sonore di Venus Ship, Ada Flocco, EMEM e Savana Funk alla Cantina Bentivoglio.

Locali come il Locomotiv Club, Binario69 e lo Sghetto Club diventano terreno fertile per nuove sonorità, accogliendo artisti come Alabaster DePlume, Studio Murena e Adrian Younge, ponendo l’attenzione su un pubblico giovane e attento alle nuove tendenze.

Una rinnovata collaborazione con il Teatro Comunale si concretizza nel progetto “Jazz on Symphony”, un’iniziativa ambiziosa che vede l’Orchestra della Fondazione diretta da Vince Mendoza interagire con alcuni degli artisti presenti al festival, creando un connubio unico tra musica jazz e orchestra sinfonica.

Il Bologna Jazz Festival 2025 non trascura l’importanza della formazione e della trasmissione del sapere musicale.

Il progetto “Jazz Society”, realizzato in collaborazione con il Conservatorio Martini e il Liceo Musicale L.

Dalla, prevede workshop, residenze artistiche, concerti e borse di studio, creando un ponte tra le generazioni e contribuendo alla crescita di nuovi talenti.

Questo impegno educativo, sottolineato dagli assessori alla cultura della Regione e del Comune di Bologna, Gessica Allegni e Daniele Del Pozzo, testimonia la volontà del festival di costruire un futuro solido per la musica jazz, alimentando la passione e la creatività delle nuove generazioni.

L’edizione 2025 si preannuncia quindi non solo un evento musicale di alto livello, ma anche un vero e proprio laboratorio culturale, un luogo di incontro e di scambio tra artisti, istituzioni e pubblico, un motore di crescita e di innovazione per l’intera comunità.