Bologna Università: 138° al mondo nel prestigioso QS Rankings 2024

L’Università di Bologna consolida la sua posizione di eccellenza nel panorama internazionale, raggiungendo il 138° posto nel prestigioso QS World University Rankings 2024. Un risultato che non solo la colloca saldamente tra le prime 150 istituzioni accademiche a livello globale, ma che testimonia un percorso di crescita costante e un impegno profondo verso l’innovazione e la ricerca.Il processo di selezione del ranking, che quest’anno ha analizzato un bacino di oltre 8400 università provenienti da 106 nazioni, ha identificato 1501 atenei meritevoli. L’Alma Mater, inserita nel decimo percentile di questo gruppo ristretto, si conferma come un faro culturale e scientifico, rappresentando meno dell’1% del totale degli atenei esistenti a livello mondiale. La progressione dell’Università di Bologna nel QS World University Rankings è un dato significativo: negli ultimi dieci anni, l’Ateneo ha guadagnato ben 66 posizioni, un chiaro segnale di miglioramento continuo e di un’evoluzione strategica orientata all’eccellenza. Un elemento cruciale che contribuisce a questo successo è la reputazione accademica, l’indicatore di peso maggiore all’interno del ranking (30% del punteggio complessivo). L’Alma Mater si distingue in questo ambito, conquistando la 66ª posizione mondiale grazie a un consenso che si estende su una comunità di 1,5 milioni di votanti, un dato che ne sottolinea il prestigio e l’influenza nel mondo accademico.Particolarmente degna di nota è anche la performance dell’indicatore “Networking Internazionale della Ricerca”, che valuta la quantità e la qualità delle collaborazioni scientifiche transfrontaliere. L’impegno dell’Università di Bologna in questo ambito è riconosciuto con il 67° posto mondiale, evidenziando una vocazione internazionale e un’apertura verso la condivisione di conoscenze e competenze. Questa posizione riflette un modello di ricerca collaborativa, fondamentale per affrontare le sfide globali e promuovere l’innovazione in diversi settori, dalla sostenibilità ambientale alla biomedicina.Il risultato complessivo dell’Università di Bologna nel QS World University Rankings 2024 non è solo un traguardo da celebrare, ma anche uno stimolo a continuare a investire in ricerca, didattica e internazionalizzazione, consolidando il ruolo dell’Ateneo come istituzione di riferimento per la formazione delle future generazioni di leader e professionisti. L’Alma Mater si proietta verso il futuro con la consapevolezza di un’eredità millenaria e con la visione di un’università globale, attenta alle esigenze del mondo contemporaneo e impegnata a contribuire al progresso della società.