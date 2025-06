BOnsai: Musica, Generi e Identità al Parco delle Caserme Rosse

BOnsai: Un Crogiolo di Generi e Identità Musicali al Parco delle Caserme RosseLa rassegna estiva “BOnsai”, ideata e promossa da Unipol Arena, si configura come un vibrante laboratorio sonoro, un ecosistema musicale in continua evoluzione che si dispiega nel suggestivo Parco delle Caserme Rosse di Bologna. L’edizione di quest’anno, inaugurata il 15 giugno con l’esuberante energia degli Skillet, promette di trascendere le definizioni di genere, offrendo un percorso di scoperta e confronto tra realtà artistiche italiane e internazionali.Gli Skillet, esponenti di spicco del christian rock americano, hanno aperto la rassegna con una performance carica di dinamismo e potenza emotiva, offrendo al pubblico bolognese un assaggio dell’ampia e variegata programmazione prevista. La loro presenza segna un punto di partenza significativo, anticipando la ricchezza di influenze e la diversità stilistica che caratterizzeranno l’intera manifestazione.Il cartellone di “BOnsai” si sviluppa fino al 20 luglio, tessendo una fitta trama di appuntamenti che spaziano dal rock indipendente all’elettronica sperimentale, dalla world music al post-punk. Artisti italiani di riconosciuto valore, come Il Teatro degli Orrori, con la loro capacità di mescolare crudezza e lirismo, e I Patagarri, con la loro energia contagiosa, si alterneranno a nomi di spicco del panorama musicale internazionale. Finley, con la sua scrittura acuta e la sua ricerca sonora, Fuckyourclique, con la loro estetica provocatoria e i loro live intensi, Nayt, portatore di un immaginario urbano e una delivery potente, e Fast Animals and Slow Kids, con il loro punk-rock diretto e sincero, completano il quadro degli artisti italiani in cartellone.L’apertura internazionale si arricchisce di nomi cruciali per la storia della musica contemporanea. I Millencolin, veterani del punk-rock svedese, apriranno la serata del 26 giugno, supportati dall’energia dei Bull Brigade. I Blonde Redhead, con la loro estetica dream-pop e la loro ricerca sonora sofisticata, si confronteranno con l’atmosfera fredda e minimalista di Molchat Doma, un collettivo proveniente dalla Bielorussia che ha conquistato un pubblico internazionale con il suo post-punk revival. La serata del 1 luglio sarà dedicata alla maestria del leggendario bassista Marcus Miller, che offrirà un concerto imperdibile per gli appassionati di jazz e funk. La band scozzese The Jesus and Mary Chain, pionieri del noise-pop, riproporrà i propri classici, mentre la rassegna si concluderà con un concerto dei Public Image Ltd, gruppo iconico del post-punk inglese, guidato dalla figura carismatica di John Lydon (ex Sex Pistols), testimoniando la capacità di “BOnsai” di abbracciare le radici profonde della musica alternativa.”BOnsai” non è solo una rassegna musicale, ma un’esperienza immersiva, un invito a esplorare le infinite sfaccettature della creatività contemporanea, un dialogo tra culture e generazioni che si traduce in un’offerta artistica originale e stimolante.