Cesare Cremonini: Nuova Stagione Estiva con Date Esclusive

L’eco del successo planetario che ha già riempito tredici stadi in un tour inarrestabile si espande, annunciando una nuova, imperdibile stagione di eventi estivi nel 2026. Cesare Cremonini, figura di spicco nel panorama musicale italiano, svela quattro date di straordinaria rilevanza: un debutto storico al Circo Massimo di Roma il 6 giugno, un’esibizione al dinamico Ippodromo Snai La Maura di Milano il 10 giugno, un ritorno all’emozionante Autodromo di Imola Enzo e Dino Ferrari il 13 giugno, e una performance conclusiva alla Visarno Arena di Firenze il 17 giugno.Questi appuntamenti ampliano un percorso artistico che si alimenta di narrazioni intime e di una ricerca sonora in costante evoluzione. Il tour negli stadi, con i due concerti a San Siro che apriranno i battenti domenica e lunedì, è più di un semplice evento; è un viaggio corale, un’immersione in un universo emotivo costruito a partire da un’esperienza cruciale: l’inverno alaskano, un periodo di introspezione che ha nutrito la genesi dell’album *Alaska Baby*.Cremonini, artista capace di trasfigurare ogni spazio in un palcoscenico unico, ha sviluppato nel corso di venticinque anni di carriera un’abilità straordinaria nel concepire spettacoli che si rinnovano costantemente, fondendo tecnologia all’avanguardia e performance vocale intensa. Ogni data è un’occasione per il pubblico di condividere un’esperienza immersiva, un dialogo tra la musica e le immagini che esplora temi universali come la memoria, l’identità e il significato del viaggio.L’Autodromo di Imola, con la sua storia intrisa di passione e competizione, diventa un anfiteatro suggestivo per un artista che, come un pilota, ha saputo affrontare le curve della vita, trasformando le difficoltà in energia creativa. Questi concerti non sono solo un’opportunità per ascoltare brani iconici, ma anche per testimoniare l’evoluzione di un artista che continua a stupire, confermandosi un punto di riferimento imprescindibile per intere generazioni. L’attesa è palpabile, pronta ad esplodere in un’onda di emozioni e musica.