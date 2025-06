Cinema Ritrovato: Hepburn, Comencini e un Viaggio nel Grande Schermo

Il Cinema Ritrovato, l’oasi per gli appassionati del grande schermo, si appresta a illuminare Bologna dal 21 al 29 giugno, con un’edizione che celebra due figure emblematiche del cinema: Katharine Hepburn e Luigi Comencini. Un cartellone di 454 film, frutto dell’impegno curatoriale di Gianluca Farinelli e del suo team, si dispiegherà in un percorso affascinante attraverso la storia del cinema, offrendo un’immersione totale in opere restaurate e riscoperti tesori.La retrospettiva dedicata a Katharine Hepburn, definita da Frank Capra “un’attrice a parte”, esplora la sua straordinaria carriera, un percorso artistico contraddetto da una personalità forte e indipendente, incarnazione di una nuova femminilità nel panorama cinematografico del XX secolo. I suoi quattro Oscar, mai ritirati, testimonierebbero un’eccellenza che trascende i riconoscimenti formali. Parallelamente, il festival omaggia Luigi Comencini, maestro indiscusso del cinema per l’infanzia, con una selezione di film, accuratamente scelta dalla figlia Francesca, che risalta la sua capacità di raccontare il mondo dei bambini con sguardo attento e profondo. *Le avventure di Pinocchio*, *La finestra sul Luna Park* e *Incompreso* sono solo alcuni esempi della sua opera, intrisa di umanità e poesia.L’apertura della manifestazione si preannuncia solenne, con la proiezione in 70mm di *Incontri ravvicinati del terzo tipo* di Steven Spielberg, un’esperienza cinematografica immersiva e suggestiva. A seguire, il tradizionale cine-concerto, con l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Timothy Brock, accompagnerà con la musica la restaurata prima edizione de *La febbre dell’oro* di Chaplin, in occasione del centenario della sua uscita, un omaggio a un genio immortale.Otto sale, tra cui il Modernissimo e il Lumière, ospiteranno le proiezioni, affiancate dall’appuntamento serale in Piazza Maggiore, preludio all’amatissima rassegna “Sotto le stelle del cinema”, che anima le estati bolognesi. Il festival non mancherà di accogliere numerosi ospiti illustri, che condivideranno con il pubblico il frutto di meticolosi lavori di restauro, offrendo uno sguardo privilegiato sulla storia del cinema. Terry Gilliam presenterà il suo cult *Brazil*, Jim Jarmusch si confronterà con *Solo gli amanti sopravvivono*, Coline Serreau sarà protagonista di una sezione dedicata a *Tre uomini e una culla*, mentre Bob Wilson condividerà *The Civil Wars*, un’opera teatrale di fondamentale importanza. Brady Corbet, infine, introdurrà *The Brutalist* in 70mm e *L’infanzia di un capo* in Piazza Maggiore, arricchendo ulteriormente il panorama di incontri e proiezioni. Un viaggio emozionante attraverso le opere che hanno definito il linguaggio cinematografico e continuano a ispirare nuove generazioni di cineasti.