Crinali 2025: Viaggio Sensoriale nell’Appennino Bolognese

Crinali 2025: Un Viaggio Sensoriale tra Cultura, Natura e Comunità nell’Appennino BologneseIl cartellone di “Crinali 2025” si dispiega come un mosaico vibrante, composto da oltre cinquanta eventi che abbracciano teatro, musica, circo e cinema, coinvolgendo venti comuni e tessendo un filo conduttore tra il cuore dell’Appennino Bolognese. Più che un semplice festival, “Crinali” si configura come un’esperienza immersiva, un percorso di scoperta del territorio e delle sue radici, promosso da Territorio Turistico Bologna-Modena e in programma dal 12 giugno al 29 settembre.L’edizione 2025 pone l’accento sull’integrazione tra patrimonio culturale, paesaggio e comunità, ridefinendo il concetto di spettacolo dal vivo. Il sipario si alza il 12 giugno con “Crinali Teatro”, nel suggestivo contesto del Parco Archeologico di Kainua. Ascanio Celestini, Andrea Santonastaso e Milena Vukotic animeranno le serate inaugurali, precedute da visite guidate tematiche curate da archeologi, offrendo un’occasione unica per approfondire la storia, la cultura e le tradizioni gastronomiche del luogo.Il 21 giugno, “Crinali Musica” si diffonde dalle altezze del Faro di Gaggio Montano grazie all’interpretazione sonora di Dimitri Grechi Espinoza Oreb, che rielabora sonorità di origine indù in un dialogo inedito con il paesaggio. La stessa energia contagiosa si ritrova il 28 giugno a Castiglione dei Pepoli, dove Mefisto Brass scatenerà un’esplosione di ritmi elettronici e fiati, mentre il 4 luglio, in collaborazione con il festival Lupo, Max Gazzè si fonderà con l’Orchestra Popolare del Salterello, creando un connubio originale tra musica popolare e contaminazioni contemporanee. A questi si aggiungono le performance di artisti come Mefisto Brass, Mirko Menna, Maria Monamarco e il suggestivo Coro delle Mondine di Novi, ognuno capace di arricchire il panorama musicale con le proprie specificità.Il cuore pulsante del festival risiede nell’attenzione capillare al territorio. Le emergenze culturali, i borghi nascosti e la rete sentieristica dell’Appennino diventano veri e propri palcoscenici naturali, animati da un programma diversificato che invita alla scoperta attiva. Guide esperte accompagneranno il pubblico attraverso percorsi tematici, svelandone i segreti e le bellezze meno conosciute.L’edizione 2025 introduce significative novità, con un’enfasi particolare sull’accessibilità e sulla partecipazione inclusiva. Le “camminate sensoriali” offriranno un’esperienza unica per tutti, inclusi coloro con disabilità visiva, mentre le iniziative di “archeotrekking” permetteranno di immergersi nel passato attraverso la scoperta di siti archeologici e percorsi storici. Il paesaggio non è quindi solo sfondo, ma diventa un interlocutore attivo, un elemento integrato nella performance artistica e nella relazione tra uomo e natura. “Crinali 2025” si propone come un’occasione imperdibile per riscoprire le radici del territorio, celebrare la creatività artistica e condividere un’esperienza indimenticabile tra cultura, paesaggio e comunità.