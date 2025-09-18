Cristina D’Avena canta il ritorno di *Captain Tsubasa*: un’emozione che torna!

Il ruggito di un’epoca torna a vibrare: Cristina D’Avena, icona indiscussa della sigla animata italiana, presta nuovamente la sua voce per celebrare il ritorno di *Captain Tsubasa*, un titolo che ha plasmato generazioni di appassionati di calcio e anime.

La nuova sigla, intitolata ‘Siamo Noi (Play to fight)’, è un’inedita miscela di energia, nostalgia e innovazione, disponibile in digitale a partire dal 19 settembre.

Questo progetto, frutto di una sinergia creativa tra RTI e Boing, due pilastri della programmazione televisiva italiana, sottolinea l’impegno di questi canali nel preservare e rinnovare un patrimonio culturale di inestimabile valore.

Il brano, concepito e scritto dalla stessa D’Avena in collaborazione con Cristiano Macrì, incarna perfettamente lo spirito combattivo e l’audacia dei giovani calciatori protagonisti della serie.

Lontano dai cliché della canzone popolare, ‘Siamo Noi (Play to fight)’ si presenta con sonorità contemporanee, un ritornello corale coinvolgente e una base dance che invita all’azione.

La sigla non è solo un accompagnamento musicale, ma un vero e proprio inno all’amicizia, alla perseveranza e alla passione che anima il calcio.

Per Cristina D’Avena, *Captain Tsubasa* rappresenta un legame speciale.

Nel corso della sua carriera, l’artista bolognese ha firmato alcune delle sigle più amate del panorama calcistico animato, tra cui ‘Tutta d’un fiato (fino al fischio finale)’ e ‘Nel cuore solo il calcio’, divenute vere e proprie colonne sonore per intere generazioni.

La loro interpretazione corale durante i concerti dell’artista testimonia la potenza emotiva di queste canzoni, un’esperienza che D’Avena spera di replicare con questo nuovo brano.

La collaborazione tra Mediaset e Cristina D’Avena continua a nutrire un catalogo unico nel suo genere, un archivio prezioso di sigle animate che trascende i confini del semplice intrattenimento.

Questo sodalizio non solo celebra il passato, ma proietta lo sguardo verso il futuro, assicurando che le canzoni che hanno fatto sognare intere generazioni di bambini e ragazzi continuino a vivere e a ispirare.

La nuova stagione, *Captain Tsubasa 2*, debutterà su Italia 2 il 24 settembre, con una programmazione densa e accessibile: tre episodi al giorno, dal lunedì al venerdì, con repliche serali e nel weekend, per permettere a tutti di rivivere le emozioni di questa iconica serie animata.

Un evento imperdibile per i nostalgici e una scoperta emozionante per le nuove generazioni.

Il fischio d’inizio è dato, la partita è aperta.