De Gregori rilegge Rimmel: un tour intimo nei club italiani

Nel suggestivo scenario del Vox Club di Nonantola, il 23 gennaio si accende la nuova scintilla di un tour intimo e coinvolgente: Francesco De Gregori rilegge “Rimmel”, capolavoro discografico del 1975, in una serie di concerti esclusivi nei club italiani.

Questo itinerario, che segue i trionfi delle passate stagioni – estati infuocate culminate all’Arena di Verona, incursioni nei teatri e nei palazzetti di Milano e Roma – rappresenta una scelta stilistica precisa: abbandonare le grandi platee per riscoprire la magia di un dialogo diretto e sincero tra artista e pubblico.

Il significato di “Rimmel” nella storia della musica italiana è innegabile, un’impronta indelebile che continua a ispirare generazioni.

In occasione del suo cinquantesimo anniversario, l’album è stato ripubblicato da Sony Music in edizioni speciali, un tributo a un’opera che ha saputo catturare l’essenza di un’epoca.

Brani iconici come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e, naturalmente, “Rimmel”, vengono riproposti in un contesto rinnovato, non solo integralmente in ogni data del tour, ma affiancati da un repertorio variabile e sempre sorprendente che amplifica la profondità dell’esperienza musicale.

Ogni concerto si configura dunque come un evento unico, un viaggio emozionale attraverso l’universo artistico di De Gregori.

La magia di questi concerti è amplificata dalla presenza di una band di grande talento e versatilità, guidata dalla direzione artistica di Primiano Di Biase, che ne cura anche l’arrangiamento con l’apporto di Hammond, tastiere e fisarmonica.

Accompagnano De Gregori Carlo Gaudiello al pianoforte, Paolo Giovenchi alle chitarre, le voci evocative di Cristina Greco e Francesca La Colla agli armonici, la solida sezione ritmica di Guido Guglielminetti al basso e contrabbasso, Simone Talone alla batteria e percussioni e l’abile contributo di Alessandro Valle, che arricchisce l’ensemble con chitarra, pedal steel e mandolino.

Il tour, dopo la tappa di Nonantola, si snoda attraverso un percorso affascinante, toccando Bologna all’Estragon il 24 gennaio, Mamamia di Senigallia il 27, The Cage di Livorno il 28, il Teatro Cartiere Carrara a Firenze il 30, l’Atlantico di Roma il 31, Land di Catania il 2 febbraio, l’Eremo Club di Molfetta (Bari) il 4, la Casa della Musica di Napoli il 5, Dis_Play di Brescia il 7, il Palmariva Live Club di Portogruaro (Venezia) l’8, Hall di Padova il 10, Concordia di Venaria Reale (Torino) il 13, per concludersi con l’appuntamento romantico del 14 febbraio al Fabrique di Milano.

Un itinerario che celebra un’opera immortale e un artista capace di reinventarsi costantemente, offrendo al pubblico un’esperienza musicale indimenticabile.