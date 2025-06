Emilia-Romagna Segreta: Itinerari Esclusivi tra Arte e Storia

Un Tuffo nel Cuore dell’Emilia-Romagna: Itinerari Esclusivi tra Arte, Storia e Meraviglie NascosteUn’occasione irripetibile si apre ai desiderosi di esplorare le ricchezze artistiche e storiche dell’Emilia-Romagna: dal 13 al 15 giugno, quattro città – Piacenza, Bologna, Faenza e Longiano (Forlì-Cesena) – si trasformano in custodi di tesori inattesi, aprendo le porte a luoghi normalmente inaccessibili o limitati nel tempo. L’iniziativa “Aperti per Voi sotto le stelle”, promossa dal Touring Club Italiano, offre un percorso inedito nel tessuto culturale regionale, svelando gemme architettoniche, collezioni museali e angoli suggestivi che altrimenti rimarrebbero celati.Il viaggio, guidato da esperti volontari TCI, invita a superare le soglie convenzionali, immergendosi in un’esperienza sensoriale e intellettuale. La prenotazione è essenziale e avviene tramite il sito dedicato: https://sottolestelle.touringclub.it, garantendo un accesso controllato e personalizzato.Piacenza: Riscoprire il Sacro e il Fasto NobiliareIl fulcro dell’esperienza piacentina è la rivelazione della Maestà lignea custodita nel Duomo, un capolavoro scultoreo frutto del talento congiunto di Antonio Burlengo e Bartolomeo da Siena, visibile sabato 14 giugno. Ma l’occasione è più ampia: Palazzo Anguissola di Grazzano, dimora storica intrisa di storia e arte, si apre al pubblico con giardini rigogliosi, porticati eleganti, opere d’arte preziose e affreschi che narrano le vicende di una nobile famiglia. Questo luogo, testimone di secoli di storia, offre uno spaccato unico sulla vita di un’aristocrazia che ha plasmato il territorio.Bologna: Un Percorso Tra Spiritualità e Design UrbanoBologna, cuore pulsante della cultura emiliana, offre un caleidoscopio di esperienze. La Cappella Bentivoglio, gioiello nascosto all’interno della Basilica di San Giacomo Maggiore, svela i segreti di una famiglia potente che ha segnato la storia della città. La Basilica Patriarcale di San Domenico, al calar del sole di domenica, dispiega un percorso suggestivo che conduce dalla Cappella Isolani al Coro ligneo intarsiato da fra’ Damiano, fino alla Cappella dell’Arca del Santo, un vero e proprio viaggio nel tempo e nella fede. Venerdì, un’opportunità unica si presenta con l’accesso a Palazzo Vassé Pietramellara, un edificio che solitamente rimane chiuso al pubblico, offrendo uno sguardo privilegiato su un contesto architettonico e storico insolito.Faenza e Longiano: Tra la Bellezza del Paesaggio e la Storia dell’Arredo UrbanoA Faenza, la residenza storica di Villa Ferniani, situata nella località di Errano, si erge a custode della bellezza e dell’evoluzione culturale e creativa di tre secoli, un inno all’eleganza e alla raffinatezza. Nelle colline di Longiano, il Museo della Ghisa e dell’Arredo Urbano si distingue come un’istituzione unica nel suo genere. Questo museo, espressione di un’idea originale, raccoglie un eccezionale patrimonio di lampioni, fontane e panchine provenienti da tutta Europa, offrendo un affascinante viaggio nel design urbano e nelle tendenze artistiche che hanno caratterizzato l’Ottocento e il Novecento, un’occasione per riflettere sull’evoluzione del paesaggio e l’impatto dell’uomo sull’ambiente. L’esperienza si configura come un’occasione per riscoprire la bellezza nascosta del territorio emiliano-romagnolo, un invito a celebrare il patrimonio culturale come un tesoro da custodire e condividere.