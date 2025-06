Ferrara a Cinema: Un Podcast Svela Segreti e Passioni.

“Lontano da Cinecittà”: un podcast originale che svela i segreti di un cinema italiano radicato nel territorio ferrarese. Più che una semplice retrospettiva, si tratta di un viaggio sonoro che esplora le coordinate geografiche e culturali di cinque film iconici, tessuti nel tessuto urbano e paesaggistico di Ferrara e della sua provincia.Il progetto, ideato e curato da Samuele Govoni, arricchito dalle evocative musiche originali di Zarmoi, si articola in cinque episodi, ognuno dei quali illumina un’opera cinematografica chiave: da “Il giardino dei Finzi-Contini”, toccante ritratto di un’epoca attraverso l’obiettivo di Vittorio De Sica, a “Ossessione”, il crudo esordio alla regia di Luchino Visconti che pose le basi per il Neorealismo, passando per “L’Agnese va a morire”, un dramma sociale intenso diretto da Giuliano Montaldo.Il podcast non si limita a ripercorrere la trama o a presentare brevi sintesi. Ogni episodio è un’immersione profonda nel contesto storico, sociale e produttivo dei film, attraverso il racconto di Samuele Govoni e la condivisione di retroscena inediti, testimonianze di attori, tecnici e persone che hanno vissuto da vicino la realizzazione delle opere. Si svelano curiosità sorprendenti, aneddoti dimenticati e dettagli che rivelano la complessità e la ricchezza di un’esperienza cinematografica spesso semplificata. “Lontano da Cinecittà” è un’iniziativa della filiera creativa Ferrara La Città del Cinema, un impegno concreto per la valorizzazione del patrimonio culturale e la promozione della formazione di nuovi talenti. Come sottolinea il presidente Stefano Muroni, l’obiettivo è conciliare la memoria del passato con la visione di un futuro sostenibile per il cinema italiano. Il podcast si inserisce in un percorso di divulgazione avviato nel 2021 con la pubblicazione dell’Enciclopedia del cinema ferrarese, un’opera ambiziosa che ambisce a documentare la storia e le figure chiave del cinema nel territorio. Questo nuovo progetto dimostra come la “città del cinema” non sia solo un nome, ma un’identità profondamente radicata nel territorio, un luogo dove la creatività cinematografica si nutre di storia, paesaggio e persone, generando opere che hanno lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva. “Lontano da Cinecittà” è un invito ad ascoltare, scoprire e riscoprire un cinema autentico, generato dalla forza del territorio e dalla passione di chi lo ha reso possibile.