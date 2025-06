Festival Francescano: Connessioni Umane a Bologna

Il Cantico delle Connessioni: Un Viaggio nell’Umanità del XXI Secolo a BolognaDal 25 al 28 settembre, il cuore di Bologna si trasforma in un crocevia di idee, arte e spiritualità con la XVII edizione del Festival Francescano, intitolato “Il Cantico delle Connessioni”. Quattro giorni intensi, più di cento eventi distribuiti tra Piazza Maggiore e altri luoghi simbolo della città, per celebrare l’eredità di San Francesco d’Assisi e interrogarsi sul nostro tempo.A 800 anni dalla stesura del “Cantico delle Creature,” testo poetico che ha segnato un punto di svolta nella letteratura italiana, il Festival si propone come un ponte tra passato e futuro, un’occasione per esplorare le sfide e le promesse del XXI secolo. L’eco del Cantico risuona oggi in un mondo sempre più interconnesso, ma anche dilaniato da conflitti, disuguaglianze e incertezze. Il Festival si fa eco a questa complessità, invitando a riflettere sul rapporto tra l’uomo, la tecnologia, l’intelligenza artificiale e la dimensione spirituale, elementi che si intrecciano in modo sempre più intricato.L’apertura del Festival, il 22 settembre, sarà dedicata al tema urgente del cambiamento climatico con l’intervento del climatologo Luca Mercalli, un monito per un futuro sostenibile. Il cuore pulsante del Festival, a partire dal 25 settembre, offrirà un ricco programma di incontri, lezioni magistrali e performance artistiche. Tra le voci più attese, quella del teologo ed esperto di IA Paolo Benanti, che illuminerà le implicazioni etiche delle tecnologie emergenti, e del botanico Stefano Mancuso, che ci condurrà nel sorprendente mondo dell’intelligenza vegetale, sfidando le nostre concezioni tradizionali. Un dialogo intenso sarà quello tra il cardinale Matteo Zuppi e la giornalista Francesca Mannocchi, alla ricerca di possibili vie per la pace in un mondo tormentato.Il Festival si propone come un laboratorio di idee, un luogo di incontro tra diverse discipline e prospettive. Michela Marzano, filosofa di fama internazionale, ci guiderà nella complessa analisi delle relazioni tra generazioni, mentre Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore di grande respiro, offrirà spunti di riflessione sulla cultura e la società contemporanea. Vittorino Andreoli, neuropsichiatra, ci farà riflettere con la sua “Preghiera del non credente”, un’opera che esplora la ricerca di significato al di là delle certezze. Federico Faggin, inventore del microchip, in dialogo con Barbara Carfagna, affronterà il delicato rapporto tra scienza e fede, interrogandosi sulla possibilità di conciliare la razionalità e la spiritualità.Un convegno inaugurale, con Alberto Bertoni, Pietro Maranesi, Paolo Capitanucci e Chiara Bertoglio, offrirà una rilettura approfondita del “Cantico delle Creature”, analizzandolo da prospettive letterarie, teologiche, musicali e filosofiche. Interverranno, inoltre, l’arcivescovo di Modena Erio Castellucci, il ministro generale dell’Ordine dei Frati Minori fr. Massimo Fusarelli, l’alpinista Nives Meroi con il marito Romano Benet, il sindaco di Bologna Matteo Lepore in dialogo con l’urbanista Elena Granata, per affrontare le sfide che le città del futuro dovranno affrontare.Il programma prevede numerosi eventi dal vivo, con la partecipazione di Ascanio Celestini, Mariangela Gualtieri, Francamente (X Factor 2024), Giobbe Covatta e l’Orchestra da camera di Gerusalemme. La tradizionale Lectura Dantis, quest’anno affidata allo storico delle religioni Alberto Melloni, ci accompagnerà in un viaggio nell’immaginario dantesco, alla ricerca di un significato più profondo della condizione umana.Non mancherà l’occasione di scoprire l’anteprima del Calendario di Frate Indovino 2026, dedicato all’800° anniversario della morte di San Francesco, un ulteriore invito a riscoprire l’attualità del suo messaggio. Il Festival Francescano si configura, dunque, come un evento imperdibile per chiunque sia alla ricerca di un’occasione di crescita culturale e spirituale, un percorso di riflessione sull’umanità del nostro tempo e sulle connessioni che ci legano al passato e ci proiettano verso il futuro.