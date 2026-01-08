Francesco Cavestri: il jazz bolognese conquista Dubai

Sabato 10 gennaio, la Steinway Hall di Dubai, iconica cornice musicale della città, accoglie l’inizio di un tour internazionale che consacra Francesco Cavestri, pianista bolognese nato nel 2003, come una delle voci più originali e promettenti del jazz contemporaneo.

Un percorso artistico che, pur radicandosi nella solida tradizione jazzistica, si proietta verso nuove frontiere sonore, esplorando il dialogo tra generi e la narrazione musicale come linguaggio universale.

A soli vent’anni, Cavestri vanta già un curriculum impressionante: tre album pubblicati, caratterizzati da collaborazioni significative e un quarto, in uscita a maggio, che preannuncia una nuova fase creativa.

La sua formazione eccezionale si è sviluppata tra Italia e gli Stati Uniti, dove ha affinato le sue competenze al prestigioso Berklee College of Music di Boston e, grazie a borse di studio, alla New School for Jazz and Contemporary Music di New York.

Questo intenso percorso di studio e ricerca lo ha portato a essere riconosciuto come Artista Steinway e Sons, un onore riservato a pochi eletti, tra i quali brillano nomi come Brad Mehldau, Martha Argerich e Lang Lang, a testimonianza del suo talento eccezionale.

Il concerto di Dubai offrirà un’anteprima esclusiva del nuovo album, accanto a rivisitazioni sorprendenti di brani iconici di Radiohead e Massive Attack, elementi che denotano una sensibilità musicale eclettica e una capacità di reinterpretazione unica.

In un momento particolarmente suggestivo, Cavestri intesserà un dialogo musicale con le sonorità arabi, creando un ponte tra culture diverse e dimostrando una profonda apertura all’incontro e all’ibridazione.

L’evento, sostenuto dall’Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi e da Ater Fondazione, sottolinea l’importanza del dialogo culturale e del supporto alle giovani promesse della musica.

Il tour proseguirà in Germania, a Stoccarda, Amburgo e Colonia, con esibizioni che spaziano dal piano solo al trio, offrendo al pubblico un’esperienza musicale intima e coinvolgente.

Progetti come quello di Francesco Cavestri, che fondono l’eleganza del jazz con l’energia dell’hip hop e l’innovazione della musica elettronica, rappresentano, secondo il maestro Paolo Fresu, la chiave per rendere il jazz una musica veramente accessibile e rilevante per le nuove generazioni.

Non solo un genere musicale, ma un linguaggio universale capace di raccontare storie, di creare ponti e di ispirare un nuovo modo di ascoltare e di vivere la musica.

Il suo lavoro testimonia come la tradizione e l’innovazione possano coesistere e arricchirsi a vicenda, aprendo nuove prospettive per il futuro del jazz e della musica in generale.