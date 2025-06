Gaetano Curreri: Io Sono Le Mie Canzoni, Un Viaggio Emozionale

Gaetano Curreri inaugura un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera con “Io sono le mie canzoni”, un concerto-evento che si preannuncia come un affresco vivido e commovente di quarant’anni di musica italiana. La data zero, fissata per il 16 giugno a Fasano (Brindisi), nell’ambito della rassegna “Fasano in Festa”, segna l’inizio di un’estate ricca di eventi e di progetti futuri ancora da svelare.Sul palco, al fianco di Curreri, ritornano i fedeli compagni di viaggio Roberto Drovandi e Andrea Fornili, pilastri storici degli Stadio, pronti a condividere con il pubblico l’energia e la profonda intesa che li contraddistingue. Lo spettacolo non si limita a una semplice riproposizione dei classici, ma si configura come un’esperienza immersiva, un percorso emozionale attraverso le tappe fondamentali di una vita dedicata alla musica.”Io sono le mie canzoni” è un viaggio nella genesi di alcune delle canzoni più amate e significative del panorama musicale italiano. Dalle irriverenti e innovative sonorità di “Acqua e sapone” all’intensa narrazione di “Un giorno mi dirai”, passando per la provocazione cruda di “Grande figlio di puttana” e l’omaggio generazionale di “Chiedi chi erano i Beatles”, lo spettacolo attinge a un repertorio vastissimo e variegato.Ma il percorso non si esaurisce con il contributo agli Stadio. Il concerto celebra anche l’eccezionale talento di compositore di Curreri, svelando l’impronta indelebile che ha lasciato nel lavoro di alcuni dei più grandi interpreti italiani. Ascolteremo le reinterpretazioni di brani iconici come “Il Duemila” per Lucio Dalla, un capolavoro di intelligenza e sperimentazione, e “Noi come voi”, un inno alla condivisione e all’empatia. Esploreremo le collaborazioni con Vasco Rossi, che hanno dato vita a brani come “Un senso”, un viaggio introspettivo alla ricerca di un significato più profondo, “Rewind”, un’analisi impietosa del presente attraverso lo sguardo del passato, e “Buoni o cattivi”, un’indagine sulla dualità intrinseca nella natura umana. E ancora, riascolteremo l’intensità di “E dimmi che non vuoi morire” per Patty Pravo, la passione travolgente di “Benedetta passione” per Laura Pausini, l’interpretazione graffiante di “La tua ragazza” per Irene Grandi, e la malinconia struggente di “Vuoto a perdere” per Noemi.Lo spettacolo si rinnova con arrangiamenti audaci e sonorità contemporanee, ampliato da un ensemble di musicisti di talento e arricchito dalla presenza di un corpo di ballo che esalta le atmosfere musicali. Un elemento centrale e profondamente toccante sarà il tributo a Giovanni Pezzoli, figura imprescindibile nella storia degli Stadio e amico prezioso di Curreri, a cui lo spettacolo intende rendere omaggio con commozione e gratitudine. “Io sono le mie canzoni” si preannuncia come un evento imperdibile per chiunque abbia amato e apprezzato la musica di Gaetano Curreri, un viaggio nel tempo e nelle emozioni che celebra un artista unico e irripetibile.