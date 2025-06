Graphic Japan: Viaggio nell’Estetica del Sol Levante

Graphic Japan: Un Viaggio nell’Estetica Visiva del Sol LevanteBologna si appresta ad accogliere “Graphic Japan”, un’inedita mostra che esplora la ricca e complessa storia della grafica giapponese, dal periodo Edo fino alle avanguardie contemporanee. L’iniziativa, promossa da MondoMostre in collaborazione con il Museo Civico Archeologico, si configura come un ponte culturale, un’eco italiana dell’imminente conclusione di Expo Osaka 2025 e un approfondimento sulla creatività nipponica, a seguito del successo espositivo di “Hokusai Hiroshige” del 2018. Patrocinata dalla Regione Emilia-Romagna e sostenuta dal Consolato Generale del Giappone di Milano, la mostra rappresenta un’occasione unica per comprendere un patrimonio artistico che ha profondamente influenzato l’immaginario occidentale.L’esposizione, che si svolgerà dal 20 novembre al 6 aprile, offre una narrazione stratificata dell’evoluzione della grafica giapponese, ben più ampia della mera riproduzione di immagini. Si tratta di un viaggio immersivo attraverso tecniche, materiali e ideologie, rivelando come la grafica non sia stata solo uno strumento di comunicazione, ma un vero e proprio veicolo di espressione sociale, politica e spirituale. Il percorso espositivo si articola in quattro sezioni tematiche interconnesse. La sezione “Natura” celebra la profonda connessione tra l’arte giapponese e l’ambiente circostante, rivelando come la rappresentazione di paesaggi, flora e fauna sia stata plasmata da filosofie zen e da una sensibilità estetica unica. “Figure” esplora la rappresentazione del corpo umano, sia esso reale o mitologico, analizzando l’evoluzione dello stile, dalla raffinatezza delle figure femminili dell’epoca Edo all’espressività dei personaggi del manga contemporaneo. La sezione “Segno” si concentra sulla calligrafia, l’arte della scrittura come forma d’arte, e sulla sua influenza sulla grafica, rivelando come il tratto, la composizione e l’uso degli inchiostri abbiano contribuito a definire l’estetica giapponese. Infine, “Giapponismo Contemporaneo” indaga l’eredità culturale e l’influenza della grafica giapponese nell’arte, nel design e nella cultura visiva globale, con un focus particolare sul ruolo del manga e delle sue derivazioni.Oltre 200 opere, tra cui stampe xilografiche (ukiyo-e), libri d’arte, manifesti pubblicitari, album di disegni, delicati katagami (mascherine per tessuti) e manufatti artigianali di pregio, testimoniano la straordinaria varietà e la raffinatezza della produzione grafica giapponese. La mostra non si limita a presentare capolavori iconici, ma offre anche un’opportunità per scoprire opere meno conosciute, testimonianze preziose di un’epoca e di una cultura che continuano a ispirare e a influenzare il mondo contemporaneo. L’esposizione si propone di cogliere l’essenza visiva che contraddistingue la cultura giapponese, tracciando un percorso che dal virtuosismo tecnico delle stampe tradizionali giunge all’innovazione stilistica e concettuale del fumetto moderno.